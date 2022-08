Salariul Andreei Esca. Fiica ei, Alexia Eram, dezvăluire surprinzătoare: Am rată. Îmi e super-greu / Foto: Facebook Andreea Esca

Salariul Andreei Esca a fost mult timp un subiect intens discutat în presă. Toată lumea este curioasă cât încasează prezentatoarea de la știrile Pro Tv, dar se pare că acesta este un secret bine ținut de jurnalistă. Fiica Andreei Esca, Alexia Eram, spune că habar nu are ce salariul are mama sa pentru că prezentatoarea nu i-a dezvăluit nici măcar ei acest mister.

"Nici eu nu îl știu, mă jur! Vă jur, nu mi-l spune, pentru că poate crede că dacă mi l-ar spune, aș scăpa informația. Mă jur că eu nu îl știu! Eu chiar nu știu! De vreo doi ani și jumătate, aproape trei ani, îmi câștig singură banii, ca să înțeleagă toată lumea. Normal că mama e foarte mândră și nici nu-i cer bani, chiar dacă aș avea nevoie. Și ea se comportă cu mine ca și cum aș fi și eu un om matur!”, a declarat Alexia Eram pentru Cancan.ro.

Alexia Avram: Eu trebuie să plătesc gazele, lumina, apa, rata, am responsabilități

"În plus, Alexia a dezvăluit că nu mai stă în aceeași casă cu mama sa. Se pare că reușește să pună bani deoparte, pentru că are de plătit rate la apartamentul pe care și l-a achiziționat.

Nu mai stăm împreună, eu mi-am cumpărat apartamentul meu, am rată. Pe de o parte, îmi e super-greu, mai ales dacă plecăm în vacanțe. Înainte eram obișnuită să îmi cumpere ei (părinții n.r.) chestii. Și acum eu trebuie să plătesc gazele, lumina, apa, rata, am responsabilități.

Sincer, sunt o fire foarte cheltuitoare, de ce să mint? Dar pentru vacanțe, oricum strâng. Trebuie să ai minimum o vacanță pe an și încerc să mă stăpânesc. Mario este partea rațională a familiei, care strânge, eu sunt pe partea cealaltă. Deci el mă potolește!", a mai divulgat Alexia Eram.

Cum a slăbit Andreea Esca 6 kilograme în câteva săptămâni, deşi nu a renunţat la pâine

Andreea Esca, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a reușit să dea jos șase kilograme într-un timp relativ scurt, vara trecută. De curând, şi-a făcut cunoscută experienţa într-un podcast. E drept, a avut şi susţinerea unui specialist în nutriție, care s-a ocupat de analizele medicale și i-a prescris o dietă. Ce e interesant este că nu a exclus de tot pâinea din meniul de zi cu zi, fiind alimentul la care vedeta nu ar putea să renunțe. „Da, am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc – și după aceea am mers la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut. Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel”, a spus Andreea Esca.

Mai exact, știrista a renunțat să mănânce mai multe feluri de proteine la o masă. „Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa”. Vezi mai mult AICI.

