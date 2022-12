Alegeți forma corectă a cuvântului din următoarele perechi, în conformitate cu normele DOOM-2021 (DOOM-3):

croasante / croasanți

mănăstire / mânăstire

perchiziție / percheziție

tăntălău / tontălău

tăiței / tăieței

muschetar / mușchetar

găluște / găluști

analogă / analoagă

eclere / ecleruri

cicatrici / cicatrice

Scrieți corect cuvintele străine introduse în limba română ca neologisme (DOOM-2021) și neadaptate la grafia românească (xenisme):

chizălgur

chici

bleo

bleomarin

bukmol

feng șui

catarsis

dejavu

eksekvo

caudilio

trilăr

uaifai

vagonli

Corectați greșelile, indiferent de natura lor:

Ce-s cu florile astea ofilite?

Eram să cad de pe scări.

Ce strigi așa de tare?

Mă doare picioarele.

La nimeni nu-i convine minciunile lui Mihai.

Am uitat de tema lecției rămasă pentru azi.

Ne întâlnim la orele doisprezece.

Apariția cărții lansată ieri a fost un eveniment.

Personalului didactic li s-a alăturat și elevii.

Bănuielile care le ai nu se justifichează.

Răspunsurile corecte le găsiți în imaginile de mai jos:

Exercițiile sunt extrase din cartea Exerciții de gramatică actualizată explicate și rezolvate pentru elevi a profesoarei Mariana Badea, apărută la Editura Badea & Professional Consulting, lansată în urmă cu două luni.

Cartea are drept scop înțelegerea, aplicarea și familiarizarea elevilor cu noțiunile, termenii și funcțiile gramaticale, astfel încât să poată soluționa cu ușurință cerințele atât la orele de curs, cât și la examene.

Exercițiile de gramatică sunt organizate pe capitole destinate principalelor domenii lingvistice: VOCABULAR, FONETICĂ, SEMANTICĂ, PUNCTUAȚIE, MORFOLOGIE ȘI SINTAXA FRAZEI ȘI A PROPOZIȚIEI.

Există multe TESTE RECAPITULATIVE - cu cerințe foarte variate din toate domeniile gramaticii - și câteva MICI DICȚIONARE: PLEONASME, SINONIME, ANTONIME, OMONIME, PARONIME, OMOGRAFE, OMOFONE, NEOLOGISME.

CERINȚELE sunt scrise cu negru, iar RĂSPUNSURILE și EXPLICAȚIILE cu albastru, fiind așezate la fiecare capitol.

Exercițiile și testele de gramatică includ și noutățile apărute în DICȚIONARUL ORTOGRAFIC, ORTOEPIC și MORFOLOGIC al LIMBII ROMÂNE, publicat la finele anului 2021 (DOOM-3).

Cartea este în concordanță Programa școlară și cu gramaticile academice și poate fi cumpărată în librării sau comandate online pe libris, librarie.net și alte site-uri de specialitate.

Greșeala politicienilor care „s-au pus la masa negocierilor" pentru noul Guvern

Mulți politicieni spun: „ne-am pus la masa negocierilor”. Nu există „să te pui la masă”, mai ales în context politic. Și pentru că această dilemă lingvistică a devenit deranjantă, am discutat cu Mariana Badea, profesoară de limba și literatura română, pentru a ne explica de ce este greșită formularea „ne-am pus la masa negocierilor”.

„Folosirea verbului „a se pune” are pentru mine conotații jenante, pentru că, în copilăria petrecută în Oltenia, acest verb se folosea pentru nevoi fiziologice: „Mă duc să mă pun”. Așa că am motive suplimentare să mă oripileze expresia „Se pun la masă”. În plus, nu am găsit în niciun dicționar de expresii/locuțiuni și nici în DEX o astfel de sintagmă. În general, verbul „a pune” nu este reflexiv, decât atunci când se folosește cu prepoziția „pe” (DEX): „A se pune cu gura pe cineva” (a cicăli pe cineva) sau ca regionalism „A se pune cu rugăminți pe lângă cineva” sau „A se pune pe gânduri”. În concluzie: Expresia „A se pune la masă” este nerecomandată, adică greșită”, a spus Mariana Badea, profesoară de limba și literatura română, pentru DC News.

„Oricum, folosită politic, ar trebui să însemne „a discuta”/ „a dezbate o chestiune politică”, situație în care „masa” nu are ce căuta. Adică, nu este importantă „masa”, ci discuția”, a subliniat profesoara.

