”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului

Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia dintre vecinii săi.

Potrivit IPJ Botoşani, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au emis, miercuri, ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din oraşul Flămânzi, cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.

"În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 12 august, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict avut cu un vecin, ar fi ucis două dintre caprele pe care acesta in urmă le deţinea şi care se aflau pe terenul din spatele locuinţei", au precizat oficialii IPJ. 

