S-a terminat era lui Putin! Bobby Păunescu, despre românii mână în mână cu rușii: Gata! Ați pierdut!

Cel puțin acest lucru îl susține regizorul Bobby Păunescu. El a spus, în direct, la B1 TV, că românii care au fost de partea lui Vladimir Putin au pierdut. Era lor s-a terminat.

„Suntem o țară foarte bogată, dar oamenii sunt foarte săraci. Acest lucru a fost programat, probabil, de ruși, de cine vreți dumneavoastră, dar a fost făcut cu români care acum trăiesc cu hoteluri prin Austria, Monaco.

Și mai am un mesaj foarte important de transmis, cine vrea să-l asculte, cine nu, să schimbe canalul: Cei care se simt vinovați să facă un pas în spate cât mai rapid și să oprească orice fel de intimidări! Ați pierdut! Ați pierdut, mai spun o dată! Războiul dumneavoastră nu mai are susținere. Generația dumneavoastră, al celor care ați vrut răul României, al celor care ați fost cu rușii mână în mână, a pierdut. Ei reprezintă ce condamnă acum o lume întreagă. Ați susținut o politică pe care a susținut-o și Vladimir Putin. Mare atenție pentru că lucrurile pot scăpa de sub control”, a zis regizorul Bobby Păunescu, la B1 TV.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat duminică punerea în stare de alertă a 'forţelor de descurajare', care includ şi o componentă nucleară.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat duminică punerea în stare de alertă a 'forţelor de descurajare', care includ şi o componentă nucleară, ca răspuns la ceea ce şeful de la Kremlin a numit 'declaraţii agresive' ale principalelor ţări din NATO, în plină ofensivă militară rusă împotriva Ucrainei, transmite EFE.

Dar despre ce fel de forţe este vorba?

Forţele de descurajare strategică ale Rusiei sunt compuse din forţe ofensive strategice şi forţe defensive strategice, potrivit paginii de internet a Ministerului Apărării rus, citată de EFE. Forţele ofensive strategice au în arsenalul său sisteme de rachete intercontinentale şi avioane cu mare autonomie de zbor şi sunt formate din forţele strategice nucleare, care includ trupele de rachete strategice.

În plus, mai includ forţe strategice convenţionale de uz dublu: unităţi de bombardiere strategice cu rază lungă de acţiune, submarine, nave şi aviaţie purtătoare de rachete ale Marinei ruse, cu armament cu rază lungă de acţiune şi de precizie.

Forţele defensive strategice sunt compuse din forţe şi mijloace de apărare aerospaţială, care includ un sistem de alertă privind atacurile cu rachete şi un sistem de control al spaţiului, apărare antiaeriană şi apărare spaţială. Acestea mai includ şi forţe şi mijloace de apărare antiaeriană, conform Agerpres.

