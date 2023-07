S-a dovedit: Putem auzi liniştea!

Liniştea are sunet. Asta susţin cercetătorii într-un studiu de specialitate.

Liniştea poate fi auzită, literalmente, spune echipa de filosofi și psihologi care s-au folosit de iluzii auditive pentru a explica modul în care secvenţele de tăcere distorsionează percepția oamenilor asupra timpului.

Noua descoperire s-a extins inclusiv pe latura care ar putea demonstra dacă oamenii pot auzi mai mult decât sunete, inclusiv pe cele imperceptibile sau pe cele de "fond inexistent". „De obicei, ne gândim la simțul auzului ca fiind axat pe sunete. Dar tăcerea, indiferent ce ar însemna asta, nu este un sunet, este absența sunetului. În mod surprinzător, ceea ce sugerează munca noastră este că nimicul este, de asemenea, ceva ce poți auzi”, spune Rui Zhe Goh, absolvent de filosofie și psihologie la Universitatea Johns Hopkins (SUA), potrivit Scientific American.

Cercetarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Mai precis, echipa a înlocuit sunetele iluziilor originale cu momente de tăcere. De exemplu, o iluzie a făcut ca un sunet să pară mult mai lung şi mai persistent decât era în realitate. În noua iluzie, "tăcerea" dura mai mult decât în realitate. De aici reiese că oamenii aud sunetul liniștii la fel cum aud sunetele.

"Abordarea noastră a fost să ne întrebăm dacă mintea noastră percepe tăcerile în felul în care percepe sunetele. Dacă poți avea aceleași iluzii cu tăcerile ca și cu sunetele, atunci asta ar putea fi o dovadă că auzim realmente tăcerea, până la urmă”, a spus prof. Chaz Firestone din partea Johns Hopkins Perception & Mind Laboratory.

Iluziile auditive, asemănătoare cu iluziile optice

La fel ca iluziile optice care ne dau impresia că vedem altceva, iluziile auditive ne pot face să auzim anumite perioade de timp ca fiind mai lungi sau mai scurte decât sunt în realitate. Un exemplu este cunoscut sub numele de iluzia „unul-sau-mai-multe”, în care un bip lung pare mai lung decât două bipuri scurte consecutive chiar și atunci când cele două secvențe au aceeaşi durată.

Putem auzi „sunetul liniștii”

La teste au participat 1000 de participanți. Echipa de cercetare a înlocuit sunetele din iluzia „unul sau mai multe” cu momente de tăcere, transformând iluzia auditivă în aşa-zisa „tăcere sau mai multe”. Rezultatele au fost aceleaşi. Oamenii au crezut că un moment lung de tăcere este mai lung decât două momente scurte de tăcere, scrie Medical Xpress.

