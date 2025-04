Când vor avea loc funeraliile Papei Francisc. Primele imagini cu sicriul Suveranului Pontif - FOTO / VIDEO în articol

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc sâmbătă 26 aprilie la ora 10:00 a.m. (8:00 GMT), la Bazilica Sfântul Petru, a anunţat Vaticanul într-un comunicat, transmite Agerpres.



Ceremonia, la care se aşteaptă să participe şefi de stat din întreaga lume, va fi oficiată de decanul Colegiului Cardinalilor, Giovanni Battista Re.



La final sicriul va fi dus la Bazilica Santa Maria Maggiore (Sfânta Maria cea Mare) pentru înmormântare, după cum a scris pontiful argentinian în testamentul său.

Sicriul Papei Francisc va fi mutat de la capela Santa Marta la Bazilica Sfântul Petru miercuri la ora 9:00 (7:00 GMT), a anunţat Vaticanul. Procesul va fi precedat de un moment de rugăciune prezidat de camarleng, cardinalul Kevin Joseph Farrell.



Procesiunea va trece prin Piazza Santa Marta şi Piazza dei Protomartiri Romani, iar de la Arco delle Campane va merge în Piaţa Sfântul Petru şi va intra în Bazilica Vaticanului prin uşa centrală, transmite EFE.

Vaticanul a difuzat marţi dimineaţă primele imagini cu papa Francisc în sicriul său deschis, flancat de doi membri ai Gărzii Elveţiene Pontificale, în capela reşedinţei Santa Marta, unde a locuit.

Fotografia şi imaginile video au fost realizate luni seară, după punerea în sicriu a trupului papei, care a încetat din viaţă în dimineaţa aceleiaşi zile, în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de 88 de ani.



Papa poartă o mitră albă şi casulă roşie, iar în mâini are un rozariu.

Anul trecut, Suveranul Pontif a simplificat riturile funerare în documentul "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" şi, printre altele, a stipulat ca trupul său să fie depus în capela reşedinţei sale în loc de palat şi să fie expus credincioşilor într-un sicriu deschis în loc de un catafalc în bazilică.

Moartea sa, la vârsta de 88 de ani şi după o convalescenţă dificilă din cauza problemelor sale respiratorii, marchează începutul protocolului care va reglementa funeraliile sale şi, după aceea, în cel mult 20 de zile, convocarea unui conclav pentru alegerea unui succesor.

