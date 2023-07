Ruslan Rotan, selecţionerul Ucrainei U21, dă vina pe autorităţile române pentru eliminarea de la EURO 2023. "Ne-au ţinut cinci ore închişi"

”E necesar, probabil, să felicit Spania pentru acest succes. Cât despre noi, cred că băieții nu au avut o banală recuperare. Nu caut scuze, dar modul în în care ne-am întors aici...

Nici nu știu cum am ajuns la București. Am făcut o jumătate de zi pe drum. Ne-au ținut cinci ore închiși într-un hangar la aeroport, am stat pe aeroport în loc să ne refacem, am ajuns la 1 dimineața la hotel. Aceste întârzieri de zbor sunt inexplicabile. E un mister că se întâmplă astfel de lucruri la un turneu final.

Ați văzut că băieții au vrut, dar nu puteau alerga. Recuperarea e cheia, iar lipsa ei a dus la un asemenea rezultat. Din cauza asta, n-am putut să ținem ritmul cu adversarii noștri”, a declarat Ruslan Rotan, citat de Digisport.

Spania U21 a învins Ucraina, scor 5-1, în semifinala de pe stadionul Ghencea, şi s-a calificat în finala turneului, unde va întâlni Anglia U21.

Nu este prima acuzaţie venită către România după Euro 2023. Fotbaliştii naţionalei U 21 a Italiei spun că le-au fost furate mai multe perechi de ghete chiar din vestiarul de la Cluj, în timpul unui meci.

"La data de 25 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au demarat activități de cercetare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de furt, după ce au fost informați despre faptul că în perioada 22-23 iunie a.c., persoane necunoscute, profitând de faptul că ușile vestiarelor din incinta Cluj Arena au fost lăsate neasigurate, au sustras 4 perechi de ghete de fotbal aparținând unor jucători.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.” au declarat reprezentanții IPJ Cluj pentru Bună Ziua Cluj.

"Având în vedere că accesul la vestiarele echipelor nu a fost posibil publicului larg, este foarte posibil ca persoana responsabilă să fie din rândul staff-ului Cluj Arena sau a firmelor care își desfășurau activitatea pe stadion în perioada respectivă", mai transmit cei de la BZC.

