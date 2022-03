Ruşii rămân fără Netflix. Compania se prinde în hora suspendărilor "în lanţ" la adresa Rusiei, ca formă de protest faţă de invazia Ucrainei

Gigantul video "on demand" (la cerere) şi-a întrerupt deja, la începutul săptămânii trecute, achiziţiile în Rusia, precum şi producţiile de programe originale. "Ţinând cont de circumstanţele de pe teren, am decis să ne suspendăm serviciul în Rusia", a declarat un purtător de cuvânt pentru site-ului revistei americane Variety. Solicitat de AFP, Netflix nu a răspuns deocamdată. Netflix avea în lucru patru filme originale rusești, inclusiv un serial thriller polițist regizat de Dasha Zhuk, care era în proces de filmare. De asemenea, Netflix a refuzat recent să difuzeze 20 de canale de propagandă rusești pe care trebuia să le găzduiască în conformitate cu legislația rusă.



Lider mondial, cu 221,8 milioane de abonaţi plătitori la sfârşitul anului 2021, platforma de streaming Netflix este un jucător minor în Rusia, unde are mai puţin de un milion de abonaţi, potrivit Wall Street Journal. Grupul nu publică date numai despre piaţa rusă şi nu a răspuns unei solicitări a AFP privind numărul său de abonaţi în Rusia. Netflix se alătură numeroaselor companii străine care şi-au anunţat suspendarea activităţilor sau retragerea lor totală din Rusia după lansarea ofensivei ruse în Ucraina. În urmă cu o săptămână, Netflix a informat că nu va respecta noua lege a audiovizualului din Rusia, care o obligă să includă aproape 20 de canale publice pentru a putea opera în această ţară. Legislaţia, a cărei intrare în vigoare era prevăzută pentru 1 martie, obligă Netflix şi alte servicii audiovizuale să emită conţinuturi ale unor medii afiliate Kremlinului precum Perviy Kanal (Canal 1), canalul de divertisment NTV, sau Postul Bisericii Ortodoxe.

Nu numai că țara se confruntă cu sancțiuni dure, dar multe corporații și organizații s-au retras din Rusia. Companii precum Microsoft, Apple și Dell au anunțat că au suspendat vânzările în țară iar mai multe branduri celebre de îmbrăcăminte şi încălţăminte sport au comunicat că nu vor mai onora comenzile online. În ceea ce privește divertismentul, toate studiourile majore au anunțat că nu vor mai lansa filmele în Rusia.

