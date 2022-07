Rusia se alătură Chinei și susține că virusul Covid a fost creat în laboratoarele americane. ”Washingtonul trebuie să fie tras la răspundere”

Un oficial guvernamental rus a cerut ca Washingtonul să fie ”tras la răspundere” pentru pandemia de COVID-19, după ce o pereche de profesori universitari au spus că organizațiile de cercetare din SUA au mai multe de răspuns.

Cercetătorii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) trimiși la Wuhan, China, pentru a investiga primul focar cunoscut au ajuns la concluzia că, deși era nevoie de mai multe cercetări, așa zisa infectarea prin transfer natural de la animale la oameni ar fi teoria cea mai probabilă și au considerat că un scenariu de scurgere a virsului dintr-un laborator este ”extrem de puțin probabil ”.

De atunci, cererile de investigare a originii COVID, inclusiv o scurgere de laborator, au venit de la însuși președintele SUA și posibilitatea nu a fost anulată, deși a stârnit animozitate între oamenii de știință care nu sunt de acord cu privire la probabilitatea teoriei, potrivit Newsweek.

Susținătorii teoriei scurgerilor din laboratoare susțin că nu este o coincidență faptul că unele laboratoare, în special cele din Wuhan, au lucrat la proiectarea coronavirusurilor în anii anteriori pandemiei.

Pe de altă parte, Consiliul de Informații al SUA a notat cazuri anterioare în care au fost identificate infecții cu coronavirusuri în trecut: un virus care a fost 96,2% identic cu SARS-CoV-2 a fost descoperit într-un liliac în 2013.

În luna mai, doi profesori de la Universitatea Columbia au publicat un articol de opinie în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) în care susțin că transferul de virus de la animale și un ”incident legat de cercetare” sunt ”cele două ipoteze principale” privind originea COVID și că ”există multe informații importante care pot fi adunate de la instituțiile de cercetare din SUA, informații care nu sunt încă puse la dispoziție pentru un control independent, transparent și științific”.

”Sunt destul de convins că a apărut dintr-un laborator de biotehnologie din SUA, nu din natură”

Jeffrey Sachs, profesor de economie, și Neil Harrison, profesor de anestezie și farmacologie, au continuat să afirme că ”o mare parte a lucrărilor de cercetare privind coronavirusurile asemănătoare SARS efectuate în Wuhan (înainte de pandemie) făceau parte dintr-un ”program de cercetare științifică din China finanțat de Guvernul SUA” și că ”încă nu este clar dacă Comunitatea de Informații a SUA a investigat aceste activități.

Mai recent, Sachs a mers mai departe. Vorbind într-o discuție la grupul de cercetare Gate Center din Madrid, luna trecută, Sachs a spus: ”După doi ani de muncă intensă, sunt destul de convins că a apărut dintr-un laborator de biotehnologie din SUA. Deci, în opinia mea, este un gafă a biotehnologiei, nu un accident al unei deversări naturale. Nu știm sigur, ar trebui să fie absolut clar, dar există suficiente dovezi care ar trebui să fie analizate și nu sunt”, a spus el, fără a detalia natura sau substanța respectivelor probe.

Merită remarcat faptul că credibilitatea și legăturile lui Sachs cu China, unde deține un rol consultativ la Universitatea Tsinghua din Beijing, au fost puse sub semnul întrebării în lumina eforturilor sale de a găsi originile virusului.

Și indiferent de afilierile sale autentice sau pretinse, merită subliniat că expertiza principală a lui Sachs se află în domeniile economiei și politicii, mai degrabă decât în ​​virologie.

La scurt timp după ce videoclipurile cu comentariile lui Sachs s-au răspândit online, Vyacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat din Rusia, a abordat afirmația de a critica SUA și de a cere despăgubiri.

Într-o postare pe Telegram, Volodin a scris:

”Milioane de oameni bolnavi și morți, criza economică globală, o scădere a nivelului de trai al oamenilor sunt consecințele COVID-19 pentru care Washingtonul trebuie să fie tras la răspundere. Pentru toate statele afectate de pandemie, Statele Unite sunt obligate să compenseze pentru pierderile suferite”, a scris Volodin pe Telegram.

De asemenea, nu este prima dată când acuzațiile privind originile COVID sunt aduse la Washington. China, care ea însăși a fost ținta unor astfel de acuzații și a emis la rândul său popriile teorii cu privire la originea virusului.

De mai multe ori anul trecut, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Zhao Lijian, a sugerat că baza militară Fort Detrick din SUA ar trebui investigată ca parte a cercetărilor OMS privind originea COVID.

China spune că virusul Covid ar fi provenit din SUA: Teoria cu laboratoarele de la Wuhan a fost inventată de forțele anti-China în scopuri politice

Articolul, publicat vineri de Agenția Oficială de Presă a guvernului chinez Xinhua, a respins orice sugestie conform căreia virusul SARS-CoV-2 s-ar fi scurs dintr-un laborator chinez și a spus că teoria a fost ”inventată de forțele anti-Chine în scopuri politice”.

Noul raport COVID a fost publicat de Grupul de consiliere științifică al Organizației Mondiale a Sănătății ( OMS ) pentru Originile noilor agenți patogeni (SAGO) pe 9 iunie.

Grupul a fost convocat de OMS anul trecut pentru a recomanda noi domenii de studiu despre originile COVID – și viitoarele pandemii – după ce investigațiile anterioare s-au dovedit neconcludente.

Raportul afirmă că posibilitatea unei scurgeri de laborator este încă un domeniu de investigație și a recomandat să fie efectuate cercetări suplimentare care să implice personalul din laboratoarele aflate în imediata apropiere a unora dintre primele cazuri raportate în China.

De asemenea, se afirmă că laboratoarele din alte părți ale lumii ar trebui investigate dacă sunt situate în apropierea locului în care au fost detectate cazuri înainte de 2020.

SAGO a spus că nu au existat date noi care să susțină teoria scurgerii de laborator, dar că ”rămîne important să se ia în considerare toate datele științifice rezonabile care sunt disponibile... pentru a evalua ”posibilitatea introducerii SARS-CoV-2 în populația umană printr-un incident de laborator”.

Raportul pune accent pe alte origini potențiale, inclusiv pe o gazdă animală

Se precizează că studiile pentru a investiga dacă un animal ar fi putut răspândi COVID pe piața de fructe de mare Huanan din Wuhan, care a jucat un rol important în primele etape ale pandemiei, nu au fost finalizate.

Ca răspuns la raport, articolul Xinhua a subliniat că raportul din anul 2021 privind originile virusului rămâne neconcludent, ipoteza conform căreia virusul ar fi provenit dintr-un laborator fiind ”extrem de puțin probabilă”, iar articolul a promovat, de asemenea, o teorie conform căreia COVID ar fi putut de fapt să provină din SUA. Citește mai mult AICI.

