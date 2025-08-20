Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 

Livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba au fost reluate, au anunțat marți seara oficiali din ambele țări, după ce anterior au fost oprite de un atac ucrainean cu drone asupra unei stații de pompare din regiunea Tambov din Rusia, transmite Reuters.

Spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, Slovacia și Ungaria și-au păstrat dependența de energia rusească și își obțin cea mai mare parte din necesarul de petrol via conducta Drujba.



'Livrările de petrol către Slovacia sunt în prezent la nivelul normal', a informat ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, într-un comunicat de presă. 'În zilele următoare, vom avea mai multe informatii cu privire la eventuale ajustări ale calendarului de livrări în această lună. Cu toate acestea, având în vedere reluarea rapidă a livrărilor prin conducta Drujba, cred că impactul va fi unul redus', a adăugat oficialul slovac.



Au fost reluate și livrările de petrol către Ungaria via conducta Drujba, a anunțat ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto. 'Tocmai i-am mulțumit adjunctului ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, pentru repararea rapidă a pagubelor provocate de atac', a scris Szijjarto, într-o postare pe Facebook.



Grupul petrolier ungar MOL a precizat că producția de carburanți nu a suferit perturbări în timpul opririi temporare a livrărilor de petrol.



Ungaria și Slovacia au primit o scutire de la embargoul Uniunii Europene (UE) asupra importurilor de țiței rusesc, deoarece nu au ieșire la mare și depind în mare măsură de petrolul din această țară prin conducta Drujba. Ungaria importă 65% din necesarul de petrol și 85% din gazele pe care le consumă din Rusia. (Agerpres)

