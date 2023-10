Rusia pictează siluete de avioane strategice pe piste pentru a păcăli sateliții și dronele ucrainene / foto

Pe aerodromurile militare rusești au început să apară siluete pictate ale bombardierelor strategice Tu-95MS. Armata rusă folosește această tehnică de prevenție pentru a înșela dronele ucrainene, potrivit BulgarianMilitary.

Imaginile din satelit ale aeroportului militar Engels din regiunea Saratov din Rusia, unde sunt staționate bombardierele Tu-95MS, au atras atenția mai multor observatori.

Experții care au analizat aceste imagini au presupus că armata rusă a început să folosească noi tehnici pentru a păcăli dronele.

O fotografie care prezintă un contur alb al unui avion afișat vizibil pe sol afost distribuită în ultimele zile pe X. Mai multe detalii, cum ar fi umbrele, ar putea fi pictate ulterior pentru un realism sporit, făcând ca imaginea să pară remarcabil de autentică.

Imaginile de la sateliții Planet Labs dezvăluie momeli bidimensionale pe asfaltul aeroportului Engels. Aceste momeli imită îndeaproape forma distinctivă a bombardierului cu patru motoare, chiar și cabina de pilotaj vopsită în negru.

Experții subliniază, totuși, că astfel de tactici sunt puțin probabil să inducă în eroare sateliții spațiali cu capacitățile lor superioare de urmărire. Dronele, însă, au șanse mari să fie păcălite.

Questions arise, why Russians paint the bombers to the airfield? Why they don't build veneer mockups, to get correct shadow? Is it too complicated/expensive? pic.twitter.com/WrvPMHtvqF