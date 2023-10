Rusia pictează bombardiere strategice să inducă în eroare Ucraina - FOTO

Avioanele „de momeală” Tu-95MS „Bear H” au apărut la baza aeriană Engels, situată la 14 kilometri est de Saratov – o locație care a fost atacată în mod repetat de către forțele ucrainene în ultimul an.

Imaginile surprinse de PlanetLabs și oferite publicației The War Zone arată „avioane” bidimensionale în zona de parcare.

On 5 December 2022, a Russian Air Force Tupolev Tu-95MS was damaged during Ukrainian attack on Engels-2 Air Base, Saratov Oblast, Russia. Most likely a Tupolev Tu-141 Strizh reconnaissance UAV packed with explosives was used to carry out the attack.https://t.co/ceszl8G07z pic.twitter.com/7AuozhrjVQ