O serie de rapoarte și imagini au apărut în ultimele zile în mediul online. Acestea sugerează că forțele ruse din zonele ocupate ale Ucrainei au început să monteze plase între stâlpi pentru a-și proteja vehiculele militare de atacurile cu drone, conform Sky News.

Deși se spune că măsura a avut un oarecare succes, imaginile care circulă online indică faptul că nu se dovedește a fi pe deplin eficientă în scopurile sale.

De la începutul contraofensivei, Ucraina a utilizat în repetate rânduri dronele pentru a ataca efectivele militare ruse și clădirile strategice ale ocupanților.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-o conferință de presă că Finlanda și-a distrus statutul și reputația neutră și s-a alăturat „proiectului anti-rus al Statelor Unite”.

„Sunt surprins de viteza cu care Finlanda și-a ruinat statutul neutru și reputația și s-a alăturat proiectului anti-rus al Statelor Unite”, a spus el.

El a descris sugestia ministrului finlandez de externe, Elina Valtonen, ca rușii să plătească „un preț” pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina drept „absolut mitocănesc”.

„Încă o dată, aș dori să subliniez că Finlanda face pași de de liga a șaptea pentru a se alătura liderilor campaniei antiruse și rusofobe a Occidentului”, a spus el.

„Doamna Valtonen, se pare, este încă o diplomată fără experiență, pentru că ea a spus clar de ce sunt impuse aceste sancțiuni: să facă rău oamenilor obișnuiți.

„În consecință, așa cum a spus ea, prețul pentru purtarea unui astfel de război trebuie să fie plătit de poporul rus, așa că ea vrea ca poporul rus să se ridice în revoltă împotriva propriului guvern”, a spus Lavrov.

La puțin mai mult de un an după invadarea Ucrainei de către Rusia, Finlanda a pus capăt neutralității militare și s-a alăturat NATO.

Slam dunking a Russian vehicle in Bakhmut. Russians recently began deploying cope nets at important roads to stop FPV drones from hitting them. As evidenced from the video, this did not help. pic.twitter.com/FND01sOet1