"Ziceţi că domnul Orban pleacă cu 40 de parlamentari să îşi facă partid, cum se aude?", a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Miercurea Neagră, de la DCNEWS TV.

"Eu cred că nu pleacă deloc. Unde ar putea să plece? Probabil că pleacă acasă, după ce termină orele de program de la partid - nu ştiu ce treabă mai are la partid astăzi. Dar nu cred că mai este cazul să ia în considerare faptul că ar trebui să plece. Am văzut pe surse întâlnirile premierului Superman cu senatorii PNL acum două zile s am înţeles că doar doi senatori din cei care erau în jurul lui Orban au şi rămas lângă el. Ieri a fost întâlnirea cu deputaţii liberali şi am văzut că au lipsit vreo 9. Deci 2 şi cu 9 = 11. Aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră, vreo 10 au rămas", a spus Diana Tache.

"Aseară s-a discutat în PNL ca Florin Roman să îşi depună candidatura pentru şefia Camerei Deputaților, dar nu au suficiente voturi", a mai spus jurnalista.

"Eu nu cred că, în momentul de față, se mai pune problema ca Ludovic Orban să plece cu parlamentarii pentru că mai mare putere ar înţelege că ar putea să aibă din interiorul partidului, în sensul în care mai vrea să se lupte. (...) Prezenţa lui în interiorul PNL ar fi mai contondentă pentru cei aflaţi în echipa câştigătoare decât din afară", a mai spus Diana Tache.

Vezi și: Ludovic Orban pleacă din PNL și își face propriul partid, „Forța Liberală” - Surse Realitatea Plus

Chirieac arată ȘANSA de salvare a PNL. Iohannis, sfat ESENȚIAL. ”Cioloș o dovedește”

"Nu vreau să fac un cadou PSD"

Ludovic Orban a anunțat că îşi va depune, astăzi, demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

”Sunt un om de onoare, un om care îşi respectă cuvântul. Îmi voi depune demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi voi face o declaraţie după ce îmi depun demisia", a spus Orban, marţi, la Palatul Parlamentului.

În urmă cu două săptămâni, după ce a pierdut alegerile pentru preşedinţia PNL, el anunţa că şi-a trimis la partid demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru a fi la dispoziţia noului lider al liberalilor, care să o depună în momentul în care consideră necesar. "Nu mi-am depus demisia la Camera Deputaţilor, pentru că, dacă astăzi mi-aş fi depus demisia la Camera Deputaţilor, cel mai probabil preşedinte al Camerei Deputaţilor ar fi ajuns un pesedist şi nu vreau să fac un cadou PSD”, explica, atunci, Ludovic Orban.

Emisiunea complet, în materialul video de mai jos: