Orban, DEMISIE de la șefia Camerei/ Ar pleca și din PNL și și-ar face un nou partid, Forța Liberală - surse Realitatea

”Politica adevărată se face cu oameni de onoare! Ludovic Orban - Liderul liberal care nu are nevoie de funcții pentru a fi loial oamenilor!” a scris Ionel Dancă, publicând imaginea articolului.

UPDATE:

Ludovic Orban și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților.

”Eu ce gândesc spun și ce spun fac. Am anunțat încă din campania internă că în cazul în care nu voi fi ales președinte al PNL îmi voi prezenta demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. În urmă cu aproximativ 5 minute mi-am scris demisia și am înaintat-o către Biroul Permanent al Camerei Deputaților și către secretarul general al Camerei Deputaților. Demisionez din mai multe motive. În primul rând, pentru faptul că am anunțat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că pentru a putea gira astfel de funcții în statul român, dacă ești om de stat, nu poți să girezi astfel de funcții decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetățenilor care este acordat către formațiunile politice care se prezintă în alegeri. Atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt președinte al PNL, consider că nu mai pot exercita această funcție.

Motivul însă principal al demisiei mele este legat de faptul că nu mai pot fi părtaș la decizii luate de o conducere instalată cu forța în fruntea PNL, decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele făcute de PNL în campania electorală pentru alegerile parlamentare. (...) Gruparea demolatoare care l-a susținut pe Florin Cîțu, în frunte cu Klaus Iohannis, literalmente au călcat în picioare democrația din Partidul Național Liberal, au impus o conducere în pofida voinței reale a membrilor PNL și după impunerea acestei conduceri, practic și-au încălcat toate angajamentele luate în fața românilor. Eu nu pot să fiu părtaș la trădarea cetățenilor români care și-au exprimat încrederea în PNL. Eu nu pot să fiu complice la decizii care trebuiau să mă forțeze pe mine să încalc democrația, prevederile constituționale, principiul constituțional al statului de drept numai pentru interese meschine politice. Nu mai pot să exercit funcția de președinte al Camerei Deputaților din partea PNL atât timp cât gruparea demolatoare din jurul lui Cîțu, cu sprijinul președintelui Iohannis, după ce a călcat democrația în PNL, este pregătită să calce în picioare democrația în România.”, a anunțat Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă este adevărat că vrea să plece din PNL și să își creeze un nou partid, Ludovic Orban a spus: "Când voi lua această decizie, vă voi anunța", fără a oferi alte detalii, dar explicând totuși că nu se mai regăsește în PNL.

Știrea inițială:

Ludovic Orban înființează un nou partid. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, fostul președinte al PNL va părăsi grupul parlamentar al PNL și va conduce un nou partid, numit „Forța Liberală”. Decizia acestuia vine după ce conducerea PNL a fost preluată de Florin Cîțu, iar fostul președinte al liberalilor a nu s-a regăsit în noua formulă.

Potrivit surselor, Orban va părăsi grupul parlamentar al PNL și va anunța noul proiect politic pe care îl susțin și aproximativ 50 de parlamentari nemulțumiți de echipa lui Florin Cîțu. Prin urmare, din PNL ar urma să plece și alții.

Orban anunțase acum ceva vreme că ar putea pleca

Fostul președinte al Partidului Național, Ludovic Orban a spus la începutul lunii că nu exclude o eventuală plecare din formațiune.

“Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal, pentru că în momentul de faţă, cei care conduc astăzi partidul nu au nicio legătură cu Partidul Naţional Liberal şi n-au nicio legătură cu lucrurile în care eu cred. Întotdeauna am susţinut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria Partidului Naţional Liberal şi la care nu avem voie să renunţăm.”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea Plus.

“Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, eu mi-am construit toată cariera numai prin muncă, prin efort, prin devotament faţă de oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor oamenilor simpli, a celor fără putere. Aşa mi-am construit eu cariera, inclusiv în interiorul partidului. Oamenii ţin la mine, oamenii au fost lângă mine şi m-au susţinut pentru că şi eu am fost alături de ei”, a adăugat Ludovic Orban.

VEZI ȘI: RUPE Orban PNL? Tache, scenariu: Pleacă acasă!