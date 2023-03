Cristian Bușoi, europarlamentar PNL, a fost invitat la interviurile DC News, unde a vorbit despre rotativa la guvernare între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat:

„Avem un acord pe care noi, PNL, dorim să-l respectăm. Este un acord pe 3 ani, un an și jumătate responsabilitatea de prim-ministru este la PNL, iar în cea de-a doua parte a acestei perioade responsabilitatea ar trebui să revină Partidului Social Democrat. Acordul de guvernare prevede inclusiv modificări de responsabilități pe anumite ministere, iar până în acest moment nu au existat discuții, intenții sau decizii în a schimba ceva din acest acord. În luna mai ar trebui să avem un nou guvern, cu aceeași componență politică, PNL, PSD, UDMR, dar cu modificări de responsabilități“, a precizat europarlamentarul PNL.

„Unde simțiți că ar putea să aibă loc schimbări de miniștri?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În primul rând vorbim de schimbarea premierului. Astăzi, acordul prevede că PNL va prelua ministerele de Finanțe și Transporturi, plus secretarul general al Guvernului, urmând ca Fondurile Europene și Justiția să vină în responsabilitatea politică a PSD. Până astăzi nu a existat vreo decizie că ar putea să fie diferit. Evident că au fost discuții dacă nu trebuie gândită la larg această responsabilitate pe ministere, nu-i o discuție exclusă, dar cel mai probabil, tocmai pentru a evita o nouă renegociere de la zero, a fi să aplicăm protocolul de guvernare ad-literam, iar atunci la funcția de premier, cea de secretar general, plus patru ministere se vor schimba“, a precizat, la DC News, Cristian Bușoi, europarlamentar PNL.

CITEȘTE ȘI - Negocieri pentru refacerea USL. Bogdan Chirieac: PSD vrea mai mulți candidați în alegeri pentru că stă mai bine în sondaje

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News