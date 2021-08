Românul închis pe nedrept în Germania, achitat. A fost bănuit că și-a ucis soția

Poliția din Munchen a fost alertată în noaptea de 23 spre 24 august 2020, în jurul orei 01:45, despre faptul că o femeie zace într-un șanț. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit-o pe româncă între viață și moarte pe marginea drumului, în spatele unui Mercedes Vito cu doi bărbați, tot de origine română, care o însoțeau, scrie ȘtiriDiaspora.ro.

Unul dintre aceștia, în vârstă de 31 de ani, era soțul victimei, în timp ce celălalt bărbat, de 32 de ani, le-a spus oficialilor germani că soții au avut un conflict spontan în mașină, moment în care femeia s-ar fi aruncat pe șosea, lovindu-se puternic la cap.

După o altă audiere, Costi, românul de 31 de ani le-a povestit polițiștilor că el era cel care conducea autoturismul, în stare de ebrietate, dar că nu ar fi intervenit în altercație. Autopsia, însă, nu confirmă această variantă, iar ofițerii au luat în calcul varianta unei tentative de omor, astfel că soțul victimei a fost arestat preventiv până la soluționarea cauzei.

„Mi-au luat un an din viață pe nedrept“

Timp de 11 luni Costi a stat închis fiind suspectat de tentativă de omor. La finele lunii trecute el a fost achitat definitiv. Totuși, actul de justiție nu îi vor aduce înapoi nici soția și nici timpul petrecut după gratii, pe nedrept. „M-au achitat, dar degeaba... Mi-au luat un an din viață pe nedrept și soția și-a pierdut viața“, a afirmat el în exclusivitate pentru Știri Diaspora.

Românul ne-a povestit cum s-a ajuns la această situație disperată. „Acum un an am venit în Germania la muncă în construcții, iar unde munceam era și o femeie cu care am avut o relație. Soția mea a aflat despre asta și a decis sa vină din România aici pentru a pleca împreună către Belgia. În noaptea de 22.8.2020 am anunțat șeful la care lucram că plec, mi-a plătit și între timp am consumat niște alcool cu toții. Era și acea femeie acolo, cu care am avut relații și care mi-a lăsat niște semne pe gât și buză.

La ora 00.00 am plecat de aici să-mi iau soția, care ajunsese într-o parcare pe autostradă, iar în mașină, pe drum spre Belgia, ea a observat acele semne asupra mea și a început să reacționeze ca orice femeie trădată. Numai că soția mea avea niște dificultăți mentale și nu se putea controla la nervi. A început să mă lovească, am tot încercat s-o liniștesc, dar era tot mai furioasa și dorea să se răzbune pe mine și pe omul care m-a adus aici“, a povestit românul despre contextul care a dus la tragedie în urmă cu un an.

Răsturnare de situație în cazul româncei moarte după ce a căzut din mașină

Bărbatul spune că femeia a vrut să se răzbune pentru infidelitate, strigându-i înainte de a se arunca din mașină: „ori ajung moartă acasă, ori vă fac de vă ia poliția“

„Acela conducea și dintr-odată soția a tras de volanul mașinii care se deplasa cu intenția de a face accident. Am încercat s-o liniștesc. Fiind pe bancheta din spate cu ea, la un moment m-am aplecat spre GPS-ul mașinii să introduc adresa.

A fost o fracțiune de secundă, când soția a deschis ușa și a sărit din mașină spunând: 'ori ajung moartă acasă, ori vă fac de vă ia poliția'. Am oprit imediat mașina, am coborât, iar soția era inconștientă la marginea străzii. Jumate de corp de la brâu în sus era pe iarbă, iar de la brâu în jos - pe asfalt.

Am văzut că era inconștientă, am apelat poliția și, neștiind limba, am oprit o mașină. A coborât o femeie, i-am dat telefonul la care deja era poliția apelată, i-am arătat-o pe soția mea și femeia aceea le-a spus unde să vină“, a afirmat Costi.

Român închis pentru CRIMĂ, ACHITAT definitiv

Românul, care a stat închis pe nedrept aproape un an, spune că soția lui a murit la spital, deși la fața locului i s-a transmis că starea ei este stabilă, spune bărbatul.

„A venit poliția - primul echipaj - pe care nici nu-i interesa starea soției de sănătate. Al doilea echipaj, la fel, niciun interes de starea soției. În final vine Ambulanța cu un paramedic. Când coboară din mașină, o vede pe soția în poziția în care era, ia un agent de poliție și o mută pe carosabil.

După scurt timp vine medicul și spune că soția e bine, stabilă și o duce la spital. Dar a două zi la ora 15.00 m-au chemat să spun ce s-a întâmplat.

I-am întrebat de soția mea, mi-au spus că a decedat și m-au arestat, acuzându-mă că mi-aș fi împins soția din mașina staționată. Dar mașina era la 10 metri de soție. Am stat 11 luni cu această acuzație, cu toate că, în urmă investigațiilor, rezultă că mașina nu a fost staționată decât unde a fost găsită și apelul la 112 a fost făcut de mine la 40 de secunde după impact“, a explicat Costi în exclusivitate pentru Știri Diaspora.