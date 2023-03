Românul acuzat de o crimă în Irlanda susține că e nevinovat: ”Nu am făcut nimic, nu l-am ucis pe tip. Tremuram de frică”

De meserie bucătar, Ionuț Cosmin Nicolescu este acuzat că ar fi ucis un bărbat de 64 de ani, fără locuință, l-ar fi decapitat și secționat, ascunzându-l în apropierea unei case părăsite, scrie Breaking News.

Potrivit noilor informații apărute în presă, suspectul susține că ar fi fost forțat să pună în bagaj rămășițele secționate ale victimei de către bărbați înarmați cu o macetă.

”Era un om cu o sabie sau o macetă. Mi-a fost frică. Mi-a spus să-l urmez. M-am dat puțin înapoi. Mi-a fost frică. Al doilea bărbat, care părea irlandez, l-a târât în spatele casei. Nu avea niciun semn de viață. Al doilea bărbat a început să-l dezbrace pe bărbatul pe care îl târâse. Mi s-a părut mort. I-au scos pantofii și pantalonii. L-am văzut pe al doilea bărbat înarmat cu un cuțit. Omul gras cu maceta a scos din buzunar un sul de saci de gunoi pe care l-a aruncat lângă cadavru”, a povestit suspectul în cadrul interogatoriului, potrivit presei străine.

Suspectul a continuat terifianta mărturisire susținând că unul dintre bărbați i-a tăiat victimei gâtul cu un cuțit, iar bărbatul cu maceta i-ar fi ordonat să bage capul victimei într-o pungă: ”Am apucat capul și l-am pus în sac. Tremuram de frică. Nu am făcut nimic, nu l-am ucis pe tip – nu am făcut-o, tot ce am făcut a fost să le car cadavrul și să-l pun în tufișuri”.

”Mi-e frică, nu vreau să merg la închisoare pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva rău acolo… nu eu am făcut-o, nu vreau să merg la închisoare pentru 100 de ani. Sunt nevinovat”, a declarat Ionuț Cosmin Nicolescu.

