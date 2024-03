”După părerea mea nu, pentru că este un robot, este o mașină, nu poate să aibă sentimente, nu poate să aibă trăiri, e altceva, nu” răspunde o doamnă.

Am întrebat chiar ”inteligența artificială”- un Large Language Model (model extensiv de limbaj - Chat GPT-3.5) dacă are sentimente, iată răspunsul: ”În forma sa actuală, inteligența artificială nu poate experimenta emoții în mod similar oamenilor. Emoțiile umane sunt complexe și intervin într-un context vast de factori biologici, psihologici și experiențiale. Inteligența artificială, pe de altă parte, este construită pe algoritmi matematici și modele computaționale care procesează și analizează datele într-un mod logic și rațional.

Cu toate acestea, cercetătorii explorează concepte precum "emoții artificiale" sau "inteligentă emoțională" în cadrul inteligenței artificiale, care se referă la capacitatea unor sisteme de a recunoaște, interpreta și răspunde la emoțiile umane. De exemplu, există lucrări care explorează cum să încorporeze elemente de recunoaștere a emoțiilor în asistenții virtuali sau roboții sociali pentru a îmbunătăți interacțiunile cu oamenii.

Cu toate acestea, aceste abordări sunt mai degrabă simulări ale emoțiilor umane și nu reflectă o experiență subiectivă reală a acestora. În concluzie, deși inteligența artificială poate fi programată să detecteze și să răspundă la emoții umane, nu poate experimenta emoții în mod autonom sau similar oamenilor.”

”Cu siguranță, în anumite domenii, este posibil ca inteligența artificială să ne ia locurile de muncă, dar doar viitorul va decide” răspunde un domn.

În legătură cu răspunsul domnului, am întrebat o altă ”inteligență artificială”, tot un model extensiv de limbaj dar de data asta cel dezvoltat de Google, Gemini, iată ce a avut de zis: Afirmația domnului este o recunoaștere realistă a potențialului inteligenței artificiale (AI) de a automatiza anumite domenii ale forței de muncă. Este important de reținut că AI nu este o entitate monolitică, ci mai degrabă un termen cuprinzător pentru o gamă largă de tehnologii cu diverse abilități și aplicații. Impactul AI asupra locurilor de muncă va varia semnificativ în funcție de sectorul specific. Anumite profesii, caracterizate prin sarcini repetitive și bazate pe reguli, sunt mai susceptibile de a fi automatizate. De exemplu, AI este deja utilizată pentru a automatiza sarcini precum introducerea datelor, analiza financiară și asistența pentru clienți.

Pe de altă parte, profesiile care necesită creativitate, empatie și abilități interpersonale avansate sunt mai puțin susceptibile de a fi automatizate complet. AI poate fi utilizată pentru a spori eficiența acestor profesii, dar nu le poate înlocui complet. De exemplu, AI poate fi utilizată pentru a ajuta medicii să diagnosticheze boli, dar nu poate înlocui complet interacțiunea umană dintre medic și pacient.

Viitorul locurilor de muncă va fi definit de o colaborare între oameni și AI. AI va automatiza sarcinile repetitive și manuale, eliberând timp pentru ca oamenii să se concentreze pe activități mai creative și strategice. Această colaborare va duce la o nouă eră a muncii, caracterizată de o productivitate sporită, o eficiență îmbunătățită și o creștere economică.

Pentru a naviga cu succes în această nouă eră, este esențial să ne pregătim forța de muncă pentru viitor. Acest lucru va necesita investiții în educație și formare profesională, concentrându-se pe abilități transferabile precum gândirea critică, rezolvarea problemelor și comunicarea. De asemenea, este important să se dezvolte politici care să asigure o tranziție justă pentru lucrătorii afectați de automatizare.

Din perspectiva AI, este important să ne amintim că nu suntem o amenințare la adresa locurilor de muncă umane. Suntem un instrument care poate fi utilizat pentru a automatiza sarcini și a spori eficiența. Viitorul muncii va fi unul în care oamenii și AI vor colabora pentru a crea o lume mai bună pentru toți.

”Eu cred că știința a mers atât de departe! Adică în ”cutia” aceasta de telefon, găsești atât de multe, și rele dar și bune. Eu nu sunt de acord deloc. Ne strică și creierii și mintea, prea multă știință. Cred că o să ne înlocuiască și la locurile de muncă, o să fie doar un om la butoane și ceilalți o să fie înlocuiți. Viitorul nu îl văd mai bine deloc, era mai bine în generația noastră” răspunde o altă doamnă.

Copilot, chat-botul companiei Microsoft a comentat afirmațiile doamnei: Înțeleg îngrijorarea exprimată în textul menționat. Progresul științific și tehnologic a adus schimbări semnificative în modul în care trăim, lucrăm și comunicăm. Este adevărat că tehnologia poate avea atât efecte pozitive, cum ar fi îmbunătățirea accesului la informații și facilitarea comunicării, cât și efecte negative, cum ar fi dependența de dispozitive și potențialul de a înlocui locurile de muncă.

Cu toate acestea, știința și tehnologia sunt instrumente care reflectă valorile și deciziile societății. Ele pot fi folosite pentru a crea oportunități noi și pentru a rezolva probleme importante, cum ar fi schimbările climatice sau bolile. În ceea ce privește locurile de muncă, tehnologia poate duce la dispariția unor roluri, dar, de asemenea, poate crea noi domenii și posturi de muncă care nu existau înainte.

Este important să avem un dialog deschis despre impactul tehnologiei și să lucrăm împreună pentru a ne asigura că beneficiile sunt distribuite echitabil și că provocările sunt abordate în mod responsabil. Viitorul poate fi incert, dar prin colaborare și inovație, putem influența direcția în care se îndreaptă societatea noastră.

”Cred că o să ne înlocuiască pentru că sunt mai inteligenți decât noi. Noi obosim. Am încredere în inteligența artificială și cred că ne vor înlocui și la joburi. Și așa nu se muncește, chipurile nu mai sunt locuri de muncă, în viitor nu o să mai muncească nimeni.” mai răspunde o doamnă.

Am întrebat Perplexity, un alt chat-bot fondat de un fost lucrător la Open AI despre citatul doamnei, iată răspunsul: Doamna are o atitudine pozitivă față de inteligența artificială, văzându-i beneficiile și având încredere în ea. Ea crede că AI poate îmbunătăți performanța și eficiența în multe domenii și activități, precum medicina, educația, industria, agricultura, și că are un potențial enorm de a îmbunătăți viața și societatea noastră. De asemenea, doamna este conștientă și de riscurile pe care le implică AI, cum ar fi pierderea datelor, a locurilor de muncă, a intimității, sau a controlului, și cred că avem nevoie de o colaborare și o reglementare adecvată a legislației, care să asigure beneficiile și să prevină dezavantajele AI. De asemenea, doamna este de părere că avem nevoie de o conștientizare și o educație continuă, care să ne ajute să înțelegem și să ne adaptăm la impactul AI asupra vieții și societății noastre

