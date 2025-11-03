€ 5.0861
Data publicării: 18:19 03 Noi 2025

EXCLUSIV Românii nu mai pleacă la cules de sparanghel. Ministrul Agriculturii: Mii de afaceri deschise în ultimii ani / video
Autor: Ioan-Radu Gava

romani sparanghel florin barbu Foto: Unsplash
 

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a dezvăluit faptul că românii nu mai pleacă la cules de sparanghel în străinătate.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Ministrul Agriculturii îl trage de mânecă pe Bolojan: Nu-ți pui niciun semn de întrebare? Cu Ciolacu m-am certat și a înțeles

Într-un dialog la DC News, alături de analistul politic Bogdan Chirieac, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a dezvăluit faptul că românii nu mai pleacă la cules de sparanghel, iar în agricultură și în alimentație, salariile nu sunt la nivelul minimului pe economie.

„În agricultură și în industria alimentară, oamenii sunt plătiți foarte bine. Nu mai pleacă în afară. În agricultură și în industria alimentară nu sunt plătiți cu salariul minim pe economie.

Oamenii din bazinul legumicol din România nu mai pleacă la cules de sparanghel. Acești români și-au deschis foarte multe afaceri. Noi am venit cu un program pe fonduri europene prin care am stimulat cu 70.000 de euro fiecare tânăr instalat în bazinul legumicol al României.

Mai mult de atât, dacă în bazinul legumicol am semnat undeva la 3.500 de contracte cu 70.000 de euro, fără co-finanțare, iar în zona montană încă 3.500 cu 70.000 de euro, jumătate din acești tineri au venit din diaspora. Forța de muncă din România nu mai pleacă afară“, a spus ministrul Agriculturii.

CITEȘTE ȘI                  -                  EXCLUSIV Ministrul Agriculturii vrea să schimbe fața supermarketurilor: Români, două luni cumpărați doar produse românești / video

„Eu merg pe mâna domnului Bolojan că ne alungă pe toți din țară. Pe oamenii ăștia cred că nu îi alungă, dacă și-au făcut mici afaceri, însă probabil că le pune niște taxe că devine producția nerentabilă“, a completat Bogdan Chirieac.

„Nu cred, pentru că spuneam că tot ceea ce înseamnă agricultură, noi știm să gestionăm bine, iar aceste investiții vor fi din fonduri europene. La un moment dat nu vom mai merge cu mâna întinsă la Ministerul Finanțelor“, a spus ministrul Agriculturii.

