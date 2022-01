România vs Italia. Naty Badea: Italienii respectă regulile, sunt disciplinați, poartă FPP2. Green pass, aproape în orice loc

Naty Badea s-a mutat în Italia. De acolo, este corespondent pentru Antena 3. Într-un interviu acordat DCNews, Naty Badea a fost întrebată care sunt cele mai importante lecții pe care le-a învățat de când a început pandemia. De asemenea, a fost întrebată cum e în Italia? Respectă italienii regulile impuse prin prisma pandemiei?

„Pandemia a fost o perioadă grea și pentru mine, așa cum a fost pentru toată lumea. Eu, ca jurnalist la Antena 3, am lucrat chiar și în perioadele de lockdown, deci am simțit tensiunea pandemiei mai acut decât cei care stăteau acasă. Pot spune că am învățat sau mai bine zis am reînvățat să îmi tot depășesc limitele, să găsesc soluții și am trăit fiecare zi în parte ca să pot face față tensiunii și situațiilor inedite cu care m-am confruntat în această perioadă”, a spus Naty Badea.

Coronavirus. Situația Italiei, diferită față de cea a României

Green pass, aproape în orice loc te-ai duce

„În Italia, situația pandemiei este extrem de diferită față de cea din România, mai ales din punctul de vedere al regulilor impuse de guvern. Pot spune că aici oamenii respectă regulile, spiritul civic este extrem de prezent și de aceea sunt destul de disciplinați”, a zis Naty Badea în cadrul interviului acordat DCNews.

„În acest moment, Italia se confruntă cu un număr mare de cazuri, dar simt că oamenii încearcă să își vadă de viață, sigur, în limita posibilităților și a limitelor dictate de pandemie. Oricum, în acest moment, cred că 90% dintre oameni poartă absolut peste tot măști FPP2, deși nu sunt obligatorii decât în anumite locuri. În plus, ai nevoie de green pass obținut prin vaccinare aproape în orice loc te-ai duce, iar pentru unele activități e nevoie de test rapid. Aici testele se pot face și la farmacii, nu numai în centrele de testare. Cred că Italia este mai organizată ca reguli și ca infrastructură decât România”, a concluzionat Naty Badea.

