România va primi 3,4 milioane de franci elvețieni pentru a combate criminalitatea financiară

Proiectul are o valoare totală de 3,4 milioane de franci elvețieni și este finanțat în mare parte prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Obiectivul central al noii componente îl reprezintă întărirea capacităților autorităților române în investigațiile financiare și recuperarea activelor obținute ilegal. Proiectul mizează pe pregătirea extensivă a personalului din sistemul judiciar și din structurile de aplicare a legii. Astfel, 500 de profesioniști (procurori, judecători, ofițeri de poliție și specialiști) vor beneficia de instruire avansată în domeniul criminalității financiare, iar 50 de investigatori financiari vor fi formați pentru a gestiona dosare complexe și pentru a utiliza instrumente OSINT. Șase formatori certificați vor avea rolul de a transmite expertiza acumulată către noi generații de specialiști, iar cooperarea internațională va fi stimulată prin trei misiuni de schimb de bune practici. Totodată, proiectul include și organizarea unei mese rotunde cu participarea jurnaliștilor de investigație, menită să deschidă un dialog între autorități și presă pe teme de interes comun.

Pe lângă dimensiunea formativă, programul pune accent și pe modernizarea tehnologică a instituțiilor implicate. Patru licențe de software pentru analiza blockchain vor fi distribuite către DNA, DIICOT, PÎCCJ și ANABI, însoțite de sesiuni de instruire pentru utilizatori. În plus, va fi implementată o aplicație operațională de server, destinată investigațiilor criminalistice digitale, la care vor avea acces principalele structuri de anchetă.

Contractul de finanțare a fost semnat între Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, și PÎCCJ, în calitate de Operator de Componentă, în cadrul celei de-a doua contribuții elvețiene prin Programul de securitate și siguranță publică (Justiție). Scopul acestuia este de a consolida capacitatea sistemului judiciar de a combate eficient criminalitatea și de a întări statul de drept.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 3,4 milioane CHF, din care 85% reprezintă finanțare externă nerambursabilă, echivalentă cu 2,8 milioane CHF. Implementarea se va desfășura între 26 mai 2025 și 20 aprilie 2028, printr-un parteneriat între PÎCCJ, Institutul Basel pentru Guvernanță, Institutul Național al Magistraturii și ANABI.