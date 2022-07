România U20 a rămas fără selecţioner. "Succes, Bogdan Lobonţ"

"Contractul fostului internațional român cu Federația Română de Fotbal a ajuns la final.

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Lobonț a preluat selecționata U20 în august 2021 și a strâns pe banca acesteia 8 meciuri de pregătire, având un bilanț de 3 victorii și 5 înfrângeri.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, în urma consultărilor care vor avea loc în cadrul Comisiei Tehnice, va înainta președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, propunerea pentru viitorul selecționer al reprezentativei Under 20.

Federația Română de Fotbal îi mulțumește lui Bogdan Lobonț pentru activitatea sa la echipa națională Under 20 și îi urează mult succes în cariera de antrenor!", a transmis Federaţia Română de Fotbal pe site-ul oficial, într-un material numit "Mult succes, Bogdan Lobonţ"

Ce bilanţ are Lobonţ la naţională

România a învins cu 2-1 pe Cehia, cu 2-1 pe Polonia şi tot cu 2-1 şi Portugalia, şi a pierdut, uneori la scoruri neverosimile, cu naţionalele similare ale Elveţiei, Norvegiei, Italiei, Germaniei şi Angliei. Cea mai mare diferenţă a fost cu Italia, scor 0-7!

Echipa României formată din jucători sub 20 de ani a primit nu mai puţin de 27 de goluri şi a marcat doar 8 în aceste opt jocuri, scrie Digisport.ro.

Momentul în care Victor Piţurcă l-a făcut să plângă pe portarul naţionalei: Nu prea am fost ok la golurile bulgarilor

Victor Piţurcă l-a făcut să plângă pe portarul naţionalei de fotbal.

Este vorba despre Bogdan Lobonţ, care a pierdut convocarea înainte de plecarea de la Fiorentina, în 2007.

"A fost mai dificil când am revenit a doua oară. Se întorsese Frey, care era după accidentare. Noi am jucat cu Bulgaria, la Constanța, 2-2, și cu Albania, în deplasare, am câștigat 2-0. Și nu prea am fost OK la golurile bulgarilor.

Am jucat următorul meci în Albania, am avut o discuție cu nea Piti. Nea Piți mi-a zis, măi, Bogdane, trebuie să faci în așa fel să joci. Pentru că trebuie să joci. Trebuie să găsești o soluție să joci, pentru că așa mi-e dificil. Dani Coman era într-o formă foarte bună.

A venit meciul din octombrie, am jucat acasă cu Belarus. Și nu am fost convocat. Am plâns atunci, pentru că eram un jucător de bază pentru echipa națională. Normal că nu mi-a convenit, dar ură nu am avut pe nea Piți.

Nea Piți ne-a împins de la spate pe mai mulți. Pe Cătălin Munteanu, pe Laurențiu Roșu… A luat vreo 7 sau 8 jucători la prima echipă, în 97-98.

Am avut o discuție clară cu nea Piti, mi-a spus că trebuie să joc. Eu vreau să am jucători care joacă, tu nu joci. Eu nu mai pot să te chem la echipa națională. Dacă găsești o soluție să joci, intri din nou în calculele mele. Bine, nea Piți. Și, de aceea, am ales să ajung la Dinamo", a povestit Lobonț, conform Playsport.

România va înfrunta Germania, la Arad. Meci amical între selecționatele U20

Echipa naţională de fotbal Under 20 a României va disputa un meci amical cu selecţionata similară a Germaniei în luna septembrie la Arad, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

"'Tricolorii' Under 20 vor disputa un joc de pregătire cu selecţionata similară a Germaniei la Arad. Partida se va disputa pe 26 septembrie 2022, pe stadionul Francisc von Neumann. Ora de start va fi anunţată ulterior", se precizează pe site-ul citat.

