Data publicării: 13:03 17 Oct 2025

România, statul membru UE cu cea mai ridicată inflație și în septembrie
Autor: Elena Aurel

mircea-cosea-inflatia_48597600 Foto: Agerpres
 

Rata anuală a inflației în UE a urcat la 2,6% în septembrie, iar România rămâne ţara cu cea mai mare inflație din bloc.

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, arată datele publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Agerpres. 

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0%), Franţa (1,1%), Grecia şi Italia (ambele cu 1,8%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România (8,6%), Estonia (5,3%), Slovacia şi Croaţia (ambele cu 4,6%).

Comparativ cu situaţia din august 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în patru ţări şi a crescut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% până la 8,6%).

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a accelerat în septembrie la 2,2%, de la un nivel de 2% în august - ţinta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,49 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,58 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,03 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.

"Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) a fost 6,1%", se arată în comunicatul INS.

Noile previziuni ale BCE privind inflaţia, publicate luna trecută, sunt similare cu cele anunţate în iunie. Inflaţia în zona euro ar urma să se situeze la 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 şi 1,9% în 2027. Inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, ar urma să se situeze la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 şi 1,8% în 2027.

rata inflatiei
uniunea europeana
eurostat
institutul national de statistica
