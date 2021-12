România, o țară dezechilibrată la nivel de regiuni istorice. Bucureștenii au bani de cheltuială aproape dublu față de media națională

România are o putere de cumpărare medie la nivel naţional de 7.453 de euro per capita, ceea ce înseamnă 49,5% din nivelul mediu european. Locuitorii din Bucureşti au peste 13.000 de euro per capita pe an de cheltuială, aproape de media europeană. Moldova e codaşă cu de 2,5 ori mai puţin.

Dintre cele opt regiuni în care este împărţită România - inclusiv Bucureşti-Ilfov -, jumătate au o putere de cumpărare sub medie, scrie Ziarul Financiar. Este vorba de nord-est (Moldova), sud-vest (Oltenia), sud (Muntenia) şi sud-est (Dobrogea).

Bucureștiul și Ilfovul, cele mai bogate din România

Locuitorii din Capitală şi din localităţile limitrofe au cu 76% mai mulţi bani de cheltuială decât media naţională.

„Puterea de cumpărare a românilor creş­te considerabil, însă avansul este susţi­nut în special de dezvoltarea zonelor ur­bane mari, mai exact a celor din Bucureşti şi din regiunile nord, vest şi centru“, spu­ne Iuliana Coman, senior consultant mar­ket intelligence în cadrul GfK.

Printre oraşele care s-au dezvoltat puternic şi care au atras şi atenţia investitorilor se numără Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Arad şi Alba Iulia, adaugă Coman.

Harta puterii de cumpărare în 2021 realizată de com­pa­nia de cercetare de piaţă GfK ilustrează încă o dată dis­parităţile la nivel de dez­vol­tare economică în Ro­mâ­nia între re­giuni. Mai exact, dacă în Bu­cu­reşti puterea de cum­părare este aproape de media eu­ro­­peană, în Moldova, cea mai săra­că zonă a ţării, ea scade la aproape o treime, relatează Mediafax.