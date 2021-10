„Am făcut un calcul, Austria colectează ca taxe de utilizare, vignieta pe care o plătesc pentru autoturisme, vignieta pe care o plătesc românii când traversează Austria, plus ceea ce plătesc de la traficul greu, la ei la tiruri se taxează la distanță, ceea ce va trebui să facă și România cu un angajament în PNRR, se măsoară cumva cât ai folosit rețeaua și îți rupe o factură. Din cele două surse, plus că mai au niște tuneluri cam cum sunt la noi podurile, precum cel de la Cernavodă, pe care se plătește, chiar dacă e pe rețeaua de autostrăzi,a m făcut un calcul și finanțarea pe kilometrul de autostradă este de 60 de ori mai mare, finanțare pe care o are compania austriacă de autostrăzi, față de de finanțarea CNAIR pentru autostrăzile românești”, a explicat Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Cîțu.

”Dacă cineva ne-ar face gratis autostrăzile și ni le-ar pune în brațe, statul român ar da faliment încercând să le întrețină?”, e problema ridicată de Răzvan Dumitrescu, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de la DCNews și DCNewsTV.

”Acum da”, a confirmat Drulă.

”E ca și cum îi fac cadou un Rolls-Royce unui om cu pensie minimă, cu condiția ca un an de zile să se folosească de el. Mașina e gratis, dar după trei zile pe omul ăla l-am băgat în faliment personal”, a mai spus Dumitrescu.

”Da, poate comparația cu un Rolls-Royce nu e... putem zice de o mașină”, a spus Drulă.

România nu ar putea întreține autostrăzile nici dacă ar fi gratis

”Deci atenție, asta este o informație foarte interesantă. Dacă tot ce avem ca autostrăzi pe hârtie ar exista fizic, să zicem că peste noapte s-ar face, cu ce bani, nu știu, așa, le-ar pune cineva gratis în brațe statului român, statul român ar avea o problemă cât casa să le întrețină”, a explicat Dumitrescu.

”Da, în prezent da”, a spus Drulă.

”Bun! De ce mai vorbim în prezent de autostrăzi? Să le spună românilor adevărul: măi, fraților, nu putem să le întreținem, n-avem după ce bea apă. Pe lângă faptul că ne costă să le facem și pe lângă faptul că erau prețuri mai mari decât în alte țări din zona noastră la un moment dat pe kilometru”, a continuat Dumitrescu.

Taxarea traficului greu pe distanță, o metodă de ameliorare

”Nu aș zice că în prezent se întâmplă asta. Stați un pic, am descris situația de acum, m-ați întrebat dacă acum, de fapt, dacă am primi niște autostrăzi, dar una dintre măsurile prin care acest fapt s-ar corecta este introducerea taxării la distanță pentru traficul greu, suntem una dintre cele patru sau cinci țări din Uniunea Europeană care nu taxează traficul greu la distanță, ci la timp, adică cumperi vignetă pe o zi, un an, o lună, în loc să plătești cât folosești efectiv și e relativ ieftin, noi subvenționăm indirect transportul pe rutier, asta e o realitate”, a intervenit Drulă.