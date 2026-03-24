Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre exportul de ovine al României și a explicat că există o cerere foarte mare în țări precum Algeria și Iordania și că 27% din consumul de carne de oaie din UE este asigurat de România. Ministrul a mai explicat că România trebuie să se dezvolte mai mult pentru a acoperi toate piețele.

„Ce faceți cu exportul de ovine în Golful Persic?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem cerere foarte mare. Avem în Algeria două milioane de capete, în Iordania un milion de capete. Avem peste tot”, a spus Florin Barbu.

„Că puteți circula pe Mediterană, dar în Golful Persic nu prea puteți circula”, a completat Bogdan Chirieac.

„Se poate circula cu produse agroalimentare. Nu e nicio interdicție pe produse agroalimentare”, a spus Florin Barbu.

„Și în continuare se păstrează contractele și acolo?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Sigur, contractele sunt respectate, dar trebuie să ne dezvoltăm pentru că nu mai avem cantitatea necesară să acoperim piețele cu care noi am semnat contractele”, a spus Florin Barbu.

„Așa de mare e exportul de ovine? Că vine Paștele acum...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Asta este. Avem și consum intern și, mai mult decât atât, nu știu dacă aveți informația, dar 27% din consumul de carne de oaie în Uniunea Europeană este asigurat de către România”, a spus Florin Barbu.

Singurul motor economic al României

Ministrul Florin Barbu a explicat că agricultura și industria alimentară reprezintă motorul economic al României.

„Adică ne spuneți că industria agriculturii este prima industrie din România?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Este singura. În momentul de față, singurul motor economic al României este reprezentat de agricultură și industria alimentară, iar pe orizontală din agricultură-industrie alimentară trăiesc foarte mulți oameni și implică comerțul modern, partea de distribuție - transportul, pentru că foarte multe companii sunt în relații comerciale cu transportatorii - și tot ceea ce înseamnă agricultură, industrie alimentară, tot ceea ce înseamnă magazine de cartier, tot ceea ce înseamnă magazine moderne - magazinele de retail din România - contribuie la bugetul de stat cu 65% din veniturile românilor”, a spus Florin Barbu la DC News.

Video: