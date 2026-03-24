DCNews Stiri România, jucător-cheie pe piața europeană a cărnii de oaie. Ministrul Florin Barbu: Asigurăm 27% din consumul din UE / video
Data actualizării: 19:16 24 Mar 2026 | Data publicării: 19:13 24 Mar 2026

EXCLUSIV România, jucător-cheie pe piața europeană a cărnii de oaie. Ministrul Florin Barbu: Asigurăm 27% din consumul din UE / video
Autor: Elena Aurel

România este un jucător-cheie pe piața europeană a cărnii de oaie. Ministrul Agriculturii a declarat că țara noastră se confruntă cu o cerere atât de mare încât producția actuală abia reușește să facă față.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre exportul de ovine al României și a explicat că există o cerere foarte mare în țări precum Algeria și Iordania și că 27% din consumul de carne de oaie din UE este asigurat de România. Ministrul a mai explicat că România trebuie să se dezvolte mai mult pentru a acoperi toate piețele. 

„Ce faceți cu exportul de ovine în Golful Persic?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem cerere foarte mare. Avem în Algeria două milioane de capete, în Iordania un milion de capete. Avem peste tot”, a spus Florin Barbu.

„Că puteți circula pe Mediterană, dar în Golful Persic nu prea puteți circula”, a completat Bogdan Chirieac.

„Se poate circula cu produse agroalimentare. Nu e nicio interdicție pe produse agroalimentare”, a spus Florin Barbu.

„Și în continuare se păstrează contractele și acolo?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Sigur, contractele sunt respectate, dar trebuie să ne dezvoltăm pentru că nu mai avem cantitatea necesară să acoperim piețele cu care noi am semnat contractele”, a spus Florin Barbu.

„Așa de mare e exportul de ovine? Că vine Paștele acum...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Asta este. Avem și consum intern și, mai mult decât atât, nu știu dacă aveți informația, dar 27% din consumul de carne de oaie în Uniunea Europeană este asigurat de către România”, a spus Florin Barbu.

Singurul motor economic al României 

Ministrul Florin Barbu a explicat că agricultura și industria alimentară reprezintă motorul economic al României. 

„Adică ne spuneți că industria agriculturii este prima industrie din România?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Este singura. În momentul de față, singurul motor economic al României este reprezentat de agricultură și industria alimentară, iar pe orizontală din agricultură-industrie alimentară trăiesc foarte mulți oameni și implică comerțul modern, partea de distribuție - transportul, pentru că foarte multe companii sunt în relații comerciale cu transportatorii - și tot ceea ce înseamnă agricultură, industrie alimentară, tot ceea ce înseamnă magazine de cartier, tot ceea ce înseamnă magazine moderne - magazinele de retail din România - contribuie la bugetul de stat cu 65% din veniturile românilor”, a spus Florin Barbu la DC News. 

Video:

florin barbu
exporturi
ovine
agricultura
industria alimentara
