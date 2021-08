România, fruntașă la accidente mortale. Cosmin Andreica: Legislaţia rutieră este depăşită. Nu se face diferența între 80 sau 288 de km la oră

Pierderea controlului volanului, consumul de alcool sau de droguri şi inconștiență sunt pricipalele cauze ale accidentelor.

Specialiştii Poliţiei Române anunţă că, în acest moment, fac evaluări şi verificări cu privire la incidentele înregistrate în primele şapte luni ale anului şi se gândesc inclusiv să înăsprească sancţiunile pentru şoferii care urcă la volan după ce au consumat alcool sau stupefiante. De asemenea, aceştia vorbesc despre faptul că se gândesc să penalizeze şi şoferii care sunt agresivi în trafic. În primele şapte luni ale acestui an, au decedat peste 900 de persoane în urma accidentelor rutiere, iar alte 2004 au fost grav rănite. Este un număr record raportat şi la anul 2020, dar şi la anul 2019.

Un șofer a fost prins în weekend mergând cu 288 de km/oră pe autostradă. Polițiștii l-au descoperit pe vitezoman la o razie pe tronsonul Câmpia Turzii - Nădășelu. Este vorba despre un record de viteză pentru țara noastră, precedentul fiind stabilit tot pe autostrada A3, în urmă cu trei ani - 276 de km/oră. Potrivit Poliției Române, tot în acest weekend a mai fost depistat un șofer vitezoman în aceeași razie, cu 252 de km/oră.

"Legislaţia rutieră este clar depăşită "

"288 de kilometri la oră poate reprezenta inclusiv viteza de decolare a unui avion de pe o pistă, ca să înţeleagă toată lumea care sunt consecinţele unei astfel de viteze. Să nu mai vorbim despre distanţa în care acest conducător auto ar fi putut frâna în situația unei urgenţe sau în situaţia unui incident. Sunt întrebări la care nu vrem să găsim răspunsul pentru că vorbim de adevărate tragedii în momentul în care viteza depăşeşte 150 km/oră, indiferent de ce tronson vorbim. Însă, legislaţia rutieră este clar depăşită pentru că atâta vreme cât, cel puţin în privinţa vitezei, ultima sancţiune din Codul Rutier stabileşte că depăşirea cu peste 50 de km/oră a vitezei limitei legale admise în localitate se pedepseşte cu sancţiune de la 9 la 20 de puncte amendă - câteva sute de lei - şi mai departe nu se face niciun fel de distincţie, indiferent dacă au depăşit cu 80 de km, cu 100 de km, 150 km sau chiar dacă ajungi la 288 de km/oră, este clar că trebuie să vorbim şi despre alte praguri de sancţionare a şoferilor care sunt inconștienți şi care nu înţeleg consecinţele unei astfel de viteze.

"Aici este o problemă delicată"

În cazul consumului de droguri... Aici este vorba şi de o lipsă a logisticii pentru că sunt foarte puţini poliţişti rutieri care au în dotare astfel de aparate drug test, în principal vorbim de 2-3, maxim 5 într-un judeţ, astfel că există foarte multe situaţii în care sunt şoferi identificaţi, însă până vine un alt echipaj cu drug test-ul nu ştim dacă se va confirma sau nu suspiciunea poliţiştilor rutieri, apoi se pierde şi timp şi scapă mulţi şoferi netestați. Aici este o problemă delicată pentru că, în ultimii ani, a crescut extrem de mult consumul de droguri la volan şi este clar că vorbim de consecinţe şi mai grave decât consumul de alcool, mai ales pentru faptul că noi avem toleranță zero, conform legislaţiei, pentru consumul de alcool. Adică, indiferent de cantitatea pe care o are organism șoferul, se întocmesc actele de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice sub efectul substanțelor psihoactive", a declarat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului EUROPOL, în emisiunea Decisiv, de la Antena 3.