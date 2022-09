România - Bosnia Herțegovina scor, rezultat meci. Suntem pe ultimul loc în grupă şi riscăm să retrogradăm în Liga C

România-Bosnia Herţegovina este ultimul din actuala campanie a Ligii Naţiunilor cu Edi Iordănescu antrenor principal. Rămâneți pe DC News pentru a afla rezultatul meciului. Revenim cu scorul în acest articol.

ROMÂNIA - Bosnia Herţegovina 1 - 0 Dennis Man deschide scorul

România: Radu – Rațiu, Rus, Burcă, Bancu – Marin, Olaru – Sorescu, Stanciu, Man - Alibec

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Camora, Manea, Nedelcearu, Băluță, Cicâldău, Pușcaș, Boloca, Tănase, Coman, Cordea

Bosnia: Vasilj – Serbecic, Kovacevic, Milicevic, Civic – Saric, Cimirot, Gojak – Dedic, Prevljak, Demirovic

Rezerve: Sehic, Piric, Susic, Kolasinac, Sanicanin, Besic, Danilovic, Dzeko, Prcic, Duljevic, Kodro-Maksumic, Hotic

Fotbalistul echipei naţionale a Bosniei-Herţegovina, Smail Prevljak, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că selecţionata ţării sale este în formă şi în consecinţă este "uşor favorită" în partida cu reprezentativa României de la Bucureşti din Liga Naţiunilor.



"Noi suntem într-o formă foarte bună şi de aceea cred că suntem uşor favoriţi. Însă chiar dacă suntem pe primul loc al grupei şi ne-am asigurat promovarea în Liga A, pe terenul de fotbal totul e posibil", a afirmat Prevljak, jucător care a oferit câteva răspunsuri în limba germană.



Autor al unicului gol din partida tur, atacantul bosniac susţine că naţionala României are calitate.



"În meciul din Bosnia s-a văzut că echipa României are calitate. Nu am avut un meci uşor atunci. Acum jucăm în deplasare şi cu siguranţă nu va fi un meci simplu pentru noi", explicat el.



Federaţia Română de Fotbal, organizatoarea partidei de luni de la Bucureşti, nu a asigurat traducere pentru presa română, conferinţa de presă a reprezentativei Bosniei-Herţegovina, la care au participat selecţionerul bulgar Ivailo Petev şi jucătorul Smail Prevljak, desfăşurându-se în limba bosniacă. Prevljak a avut amabilitatea să răspundă la două întrebări în limba germană.



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, luni, de la ora 21:45, pe Stadionul Rapid-Giuleşti, selecţionata Bosniei-Herţegovina, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.



România este pe ultimul loc în grupă şi riscă să retrogradeze în Liga C, al treilea eşalon valoric al competiţiei. Pentru a evita retrogradarea, "tricolorii" au nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige cu Muntenegru, la Podgorica.

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat, duminică, într-O conferinţă de presă, că după ultima partidă din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor, cu Bosnia-Herţegovina, de luni, va urma o analiză a activităţii sale şi o decizie finală în ceea ce priveşte continuarea ca selecţioner.



"Acum îmi doresc să terminăm şi apoi focusul să rămână pentru analiză şi o decizie finală. Recunosc că îmi dă putere poziţia federaţiei şi mulţumesc pentru atitudine şi pentru sprijin. Ştiu că sunt foarte interesaţi de munca pe care o fac, de cum pregătim jocurile, şi probabil că văd perspective, dar nu pot să vorbesc în numele federaţiei, eu pot să vorbesc în numele meu. Chiar înainte de jocul cu Finlanda le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8 octombrie, pentru a merge la Frankfurt la tragerea la sorţi, şi trebuie să merg în calitate de selecţioner, dar le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, semnalele pe care le căutăm, dacă nu văd că încearcă să schimbe spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună, eu nu mă urc în acel avion. Pentru că trebuie să ne demonstrăm noi nouă că putem. Mai avem o şansă, dacă răspunsul este complet, cu siguranţă şi poziţia mea va fi una mai de încredere. Aşteptăm acest joc şi apoi tragem linie şi discutăm. Eu sper să nu retrogradăm", a declarat Iordănescu.



Referitor la criticile apărute în spaţiul public legate de activitatea sa, Iordănescu a spus că şi-ar fi dorit să fie analizat mai obiectiv.



"Important este să vedem cum terminăm, să aducem trei puncte în acest ultim joc, pentru că pot conta şi în economia clasamentului, dar şi ca impresie. Pot să spun că după a treia acţiune am un tablou complet asupra situaţiei şi al etapelor care ar trebui urmărite pentru a creşte nivelul echipei şi pentru a începe să performăm, dar după această acţiune este firesc şi normal să ne aşezăm, să analizăm, să vedem ce am făcut, ce putem face în continuare şi care este interesul echipei naţionale. Interesul echipei naţionale va prima mereu. Când vezi ce se întâmplă cu unu, doi, trei selecţioneri dinaintea ta, te aştepţi, poţi spune că sunt multe lucruri care nu m-au surprins. Dacă lucrăm împreună avem mai multe şanse la succes, dacă ne punem piedici încontinuu probabil că veţi revedea acest scenariu în viitor. Sunt conştient de faptul că la echipa naţională puteau fi mulţi antrenori buni, dar nu este drept să avem poziţia pe care am avut o încă de la început. Când sunt analizat eu, deşi ar trebui să fiu cea mai puţin importantă persoană de la echipa naţională, ar trebui să existe mai multă obiectivitate. Eu am semnalat de la început, de când am venit la echipa naţională, că va fi un drum lung şi anevoios, sunt ani de secetă, de lipsă de calificări. Am adunat 30 de zile de când sunt la echipa naţională, nu se pot schimba lucrurile atât de repede. Trebuie să schimbăm gândirea, mentalitatea. Şi eu ştiu că sunt lucruri care nu funcţionează, ştiu că a arătat urât dubla cu Muntenegru, dar în acelaşi timp cred că ne lipseşte şi şansa şi am avut multe ghinioane", a adăugat acesta.



Referitor la partida cu Bosnia-Herţegovina, Iordănescu se aşteaptă să vadă aceeaşi atitudine a "tricolorilor" din partida cu Finlanda, scor 1-1, având drept obiectiv câştigarea celor trei puncte în vederea urcării echipei naţionale în clasamentul grupei.



"Trebuie să plecăm de la ideea că venim după un joc în Finlanda unde nu ne-am atins obiectivele propuse şi anume cele trei puncte. Consider că este încă un joc în care meritam mai mult şi puteam mai mult, au fost multe elemente bune şi prioritatea pentru noi în ultimul joc e clar că reprezintă cele trei puncte, să avem şansă să urcăm un loc în clasament. Sunt multe elemente pe care putem să le extrapolăm din meciul cu Finlanda, unde am văzut o altă mentalitate, o altă abordare, alt curaj şi o altă preocupare. Am demonstrat că putem să funcţionăm bine în echipă, să putem să avem şi iniţiativă. Am arătat o altă imagine, dar trebuie să o consolidăm, să transformăm această imagine în normalitate şi atunci sunt sigur că şansele pentru un rezultat pozitiv o să fie semnificativ mai mari. Istoria şi statistica au rolul lor, dar contează mai puţin atunci când intri pe teren, când trebuie să ai o mentalitate corectă. Dacă vom intra cu atitudinea corectă, şi nu avem motive să nu o facem, dacă intrăm cu energie şi dacă vom avea şi inspiraţie în alegerea unui 'unsprezece' competitiv, cu siguranţă vom avea şansa unui rezultat pozitiv. Dar aşteptaţi-vă la un joc extrem de disputat şi la un adversar care va veni mult mai degajat şi mai determinat decât mulţi anticipează. Ei nu au nimic de pierdut, vin cu spirit, cu încredere, cu energie", a declarat tehnicianul.



Selecţionerul consideră că în cele cinci partide disputate până acum în Liga Naţiunilor, România a fost "pusă la pământ" doar în meciurile cu Muntenegru.



"Dacă analizăm jocurile din această grupă şi exceptând meciurile cu Muntenegru, care efectiv ne-au pus la pământ, în rest echipa a avut trei jocuri bune. Am făcut un joc bun în Bosnia şi meritam cel puţin un punct, am făcut un joc bun acasă cu Finlanda, şi l-am câştigat, şi acum am făcut un joc bun cu Finlanda şi trebuia să îl câştigăm. Deci, în mod obiectiv, puteam avea câteva puncte în plus cu puţină şansă", a mai spus Iordănescu.

