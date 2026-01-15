Român torturat și umilit într-o secție de poliție din Verona. Acuzații grave de violență în arest

Între 2022 și 2023, în zona destinată arestului din sediul poliției de pe via Lungadige Galtarossa, cunoscută intern drept „Acquario”, camerele de supraveghere au surprins scene greu de ignorat. Palme aplicate fără motiv, persoane trântite la pământ și spray lacrimogen folosit ca instrument de pedeapsă.

Printre victime se află un român, Nicolae Daju, dar și un cetățean pe nume Mattia Tacchi. Toate aceste secvențe au devenit baza unuia dintre cele mai serioase procese despre violențe în arestul din Italia.

Pentru anchetatori, imaginile sunt decisive. Nu interpretări, nu presupuneri, ci doar fapte.

Procurorii cer ani grei de închisoare pentru tortură în arest

Dosarul este instrumentat de procurorii Carlo Boranga și Chiara Bisso. Pe banca acuzaților se află doi foști polițiști: Alessandro Migliore și Loris Colpini. Ambii sunt acuzați că au supus persoanele reținute unor tratamente degradante, în mod repetat.

Majoritatea victimelor provin din categorii vulnerabile, precum persoanele fără adăpost, dependenții de droguri și cetățenii străini. Inclusiv un român aflat în arest.

Pe lângă acuzațiile de tortură, ancheta include și suspiciuni de fals în documente oficiale, acolo unde rapoartele și procesele verbale nu reflectau realitatea surprinsă de camere.

Ce pedepse solicită acuzarea

Procesul se apropie de final. După pledoarii care au durat aproape trei ore, procurorii au depus un memoriu consistent, de aproximativ 180 de pagini.

Solicitările sunt dure: 7 ani și 4 luni de închisoare pentru Alessandro Migliore, inclusiv pentru refuzul și omisiunea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, respectiv 3 ani și 10 luni de închisoare pentru Loris Colpini. Colpini este acuzat și de vătămare corporală, cu circumstanță agravantă legată de discriminare rasială.

Poziția acuzării este clară: imaginile video nu au fost contestate și sunt considerate probe valide la cel mai înalt nivel al justiției italiene.

Victimele vorbesc. Acuzații de insulte rasiste

În fața instanței au intervenit și avocații părții civile. Ei îi reprezintă pe Nicolae Daju, românul agresat în arest, și pe Adil Tantoui, o altă victimă.

În cazul lui Tantoui, dosarul include și acuzații de injurii cu caracter rasist. Apărarea susține că bărbatul a ajuns în sediul poliției după ce ceruse ajutor, nu pentru că ar fi comis o infracțiune.

Partea civilă solicită despăgubiri pentru discriminare, dar și pentru daunele aduse sănătății, reputației și demnității umane.

Povestea românului bătut în secția de poliție din Verona

Cazul lui Nicolae Daju este unul dintre cele mai șocante. Venit în Italia în 2020 în căutarea unui loc de muncă, bărbatul a ajuns să trăiască pe străzi, dormind în parcuri.

Pe 14 octombrie 2022, se afla la un bar din zona Fiera, alături de un prieten. O patrulă de poliție din Verona s-a oprit. Actele i-au fost cerute, apoi, fără explicații clare, a fost dus lângă mașina de poliție și stropit cu spray lacrimogen. De aici, lucrurile au escaladat.

Ajuns în arest, susține că a fost tras de păr, împins într-o celulă cu perete transparent și refuzat când a cerut să meargă la toaletă. Din cauza unei urgențe, acesta a urinat pe podea. A urmat pedeapsa. Un nou jet de spra a fost aplicat alături de alte lovituri, ca mai apoi să fie târât prin propria urină.

Mai târziu, spune că a fost lovit cu bastonul în zona rinichilor și că și-a pierdut cunoștința pentru aproximativ 20 de minute. După ce și-a revenit, a fost eliberat. Fără explicații. Fără scuze.

Un al doilea dosar zguduie poliția din Verona

Acest proces nu este singurul. În paralel, un alt dosar vizează nu mai puțin de 16 polițiști, foști colegi ai celor doi inculpați.

Ancheta analizează fapte grave precum tortura, vătămare corporală, delapidare, omisiunea denunțării unor infracțiuni și fals intelectual. Următoarea audiere este programată în februarie, când vor pleda avocații apărării. Scandalul cu poliția din Verona riscă să devină un reper negativ în istoria recentă a Italiei, un caz despre putere, abuz și oameni tratați ca obiecte, conform Corriere del Veneto.

