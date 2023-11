Român evacuat din Gaza: Plângeam și nu știam de ce! / „Oamenii care nu mor din cauza războiului, mor de sete și de foame“

Un român evacuat din Fâșia Gaza a vorbit, miercuri seară, la Antena 3 CNN, unde a povestit care este situația în teritoriul controlat de Hamas și cât de fericit a fost când a aflat că va fi scos din zona devastată de război.

„Și în zonele care au zis că sunt sigure nu au fost sigure. Am pierdut și niște membri de familie, un verișor al tatălui meu a murit, fratele tatălui meu împreună cu cei trei copii ai lui sunt răniți în stare critică. Ne rugăm pentru ei!

Cei de acolo mi-au spus că este un coșmar, că în fiecare noapte abia așteaptă să răsară soarele și să se termine războiul. Pentru orice persoană de acolo, fără condiții, este greu.

Au început să se răspândească și bolile, în special cele dermatologice. Este o situație destul de critică din punct de vedere umanitar. Oamenii care nu mor din cauza războiului, mor de sete și de foame.

Dacă nouă ne e greu să ne uităm la acele filmări, imaginați-vă cum sunt trăite acolo. Bombardamente în permanență, zone sigure inexistente, iar la începutul războiului nu a existat nici măcar punct de trecere a frontierei“, a precizat bărbatul.

Românul spune că, în momentul în care a aflat că va fi evacuat, a izbucnit în lacrimi.

„Când am fost sunat de echipa consulară și mi s-a zis că o să vin în România a fost primul moment în care am plâns. Plângeam și nu știam de ce. Cred că a fost cea mai frumoasă veste pe care am primit-o.

Referitor la soția mea, mi s-a zis că se va deschide granița și va fi și ea evacuată. Nu am reușit să iau legătura cu ea, dar o aștept aici, cunosc niște oameni cu care vine și cu această ocazie vreau să mulțumesc echipei consulare“, a conchis românul.

