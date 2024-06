Robert Negoiță, revoltat că nu poate lua legătura cu Nicușor Dan pe probleme urgente: "Nu e în stare să-și facă treaba"

Nu este însă singurul primar de sector care se plânge de lipsa de comunicare din partea primarului general, Nicușor Dan. Chiar și primarul Ciucu, de la Sectorul 6 și fost susținător al său s-a plâns că nu poate să-l găsească la telefon și acesta nu colaborează. Acuzațiile sunt aduse și de angajați ai primăriei și de actuali miniștri.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit despre relația cu Nicușor Dan într-o intervenție televizată la Antena 3:

“Repet, la finalul celor 4 ani vine și spune că se luptă cu mafia imobiliară. Întrebarea mea cum faci tu, atenție, el nu vine din afară, nu-i reprezentantul vreunui ONG cum era acum 4 ani! Nu, tu ești primarul general în funcție! Tu trebuie să vii să ne spui că era o problemă pe care, iată, tu ai găsit soluția și ai rezolvat-o măcar parțial. Și o spun cu mare tristețe. Ori ca să ne înțelegem, de aceea, în disperare de situație, noi toate sectoarele, din dorința de a reglementa, noi am încercat să suplinim atribuțiile Primăriei Generale, care, haideți să o spunem deschis și direct, nu e în stare să-și facă treaba”, a spus Robert Negoiță.

PUG-ul, marea problemă din Capitală

Nicușor Dan nu a reușit actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al Bucureștiului, iar primarii de sectoare se plâng de blocarea zonelor pe care le administrează.

“Evident că Bucureștiul este un oraș cu mari probleme de urbanism, mari probleme grave! Dar cum anume poți să rezolve aceste probleme prin reglementare? Or primarul general, care stă pe o instituție, iată la final de mandat, pe o instituție care are în atribuții să promoveze și să aprobe planul urbanistic general, care astăzi, când discutăm noi, planul nostru urbanistic general e din secolul trecut, iar nu că n-a fost în stare să-l producă, n-avem nici la finalul celor 4 ani, că iată, în 10 zile avem alegeri, nu e în stare să prezinte un draft de proiect. Adică, să zică, domnule, uite ăsta e draft-ul planului urbanistic general. Acestea sunt primele cinci, șapte, zece priorități pe care noi le urmărim! Vrem să avem spații verzi pe 90%.Nu vrem să dăm procentul de ocupare mai mare de 0,5…. nu știu. Vrem ca tot ce se construiește să aibă minarete ca în Orient. Nu știu. A, poate fi și o prostie, domnule, da, omul să aibă ceva ca să ne arate, cu tot respectul, să ne arate că are ceva, că știe, domnule. E mai încet, are niște idei puține, da’, fixe, dar ni le prezintă, domnule, are ceva”, a adăugat Robert Negoiță.

Nicușor Dan nu colaborează nici cu primarii USR

Primarul Sectorului 3 spune de asemenea că Nicușor Dan nu se poate înțelege nici măcar cu primarii USR. Aceștia s-ar fi plâns la rândul lor că le blochează proiectele prin lipsa de comunicare și implicare.

“N-am mai încercat ultimele două-trei luni, dar până până acum două-trei luni am tot încercat cu telefoane și cu mesaje și nu răspunde. Dar, de altfel, problema nu că nu-mi răspunde mie, probabil că nu răspunde la nimeni. Am vorbit cu ceilalți primari de sector, am auzit, n-am participat, n-am văzut personal, dar am auzit că și ceilalți primari de la USR, de la Sectorul 1, Sectorul 2 s-au plâns cu primarul general de față că-i încurcă, că-i blochează în proiecte. Ceea ce mi se pare foarte trist, apropo de fluidizarea traficului. Haideți ca să ne înțelegem!”, a completat Robert Negoiță.

