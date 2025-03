Robert Fico le pune o condiție liderilor europeni, pentru a nu bloca deciziile summitului UE

Slovacia nu va bloca deciziile summitului UE de joi dacă acestea vor include un apel la găsirea unei soluţii pentru reluarea tranzitului gazului prin Ucraina spre Slovacia, a declarat joi prim-ministrul Robert Fico în Comisia pentru afaceri europene a parlamentului, înaintea plecării sale spre Bruxelles, informează TASR.



'Consider că este rezonabil să menţionăm necesitatea de a găsi o soluţie pentru reluarea tranzitului gazului cu Comisia Europeană, Ucraina şi Slovacia', a spus premierul.



'Dacă deciziile finale includ o astfel de formulare, nu avem niciun motiv să nu le susţinem', a adăugat el.



Fico a admis că unele state ar putea să nu fie de acord cu solicitarea Slovaciei, dat fiind că 'există ţări în interiorul Uniunii care sunt deschis militante şi doresc continuarea războiului'.



'Trebuie să mă aştept la un dezacord semnificativ faţă de cererea de reluare a tranzitului. Am văzut cum unii spun că noi am înnebunit', a adăugat Fico.



El a insistat însă că datele economice demonstrează în mod clar necesitatea reluării tranzitului gazului. 'Nu sunt singurul care spune asta, chiar şi companii germane spun că, fără reluarea tranzitului, economia europeană nu va fi competitivă', a indicat el.



Fico a mai spus că Slovacia nu va fi de acord cu ajutorul militar pentru Ucraina, dar nu va bloca acorduri bilaterale între Ucraina şi state membre ale UE.



Potrivit lui Fico, problema crucială pentru Slovacia în negocierile de la summit va fi restabilirea tranzitului gazului, iar Slovacia va propune formulări care să fie incluse în concluziile finale.



La summitul extraordinar de la Bruxelles, liderii UE vor discuta situaţia actuală din Ucraina, pe agendă mai aflându-se subiectul apărării europene, menită să ajute Uniunea să devină mai suverană şi mai bine echipată pentru a răspunde provocărilor de securitate actuale şi viitoare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News