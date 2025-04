Robert De Niro va primi un Palme d'Or onorific la Festivalul de la Cannes

Robert De Niro, legendarul actor american (cunoscut din filme precum "Taxi Driver", "Goodfellas", "The Godfather: Part II"), va primi un trofeu Palme d'Or onorific în timpul ceremoniei de deschidere a celei de-a 78-a ediţii a Festivalului de la Cannes (13-24 mai), au anunţat luni organizatorii evenimentului, potrivit AFP și Agerpres.

"Am sentimente foarte puternice pentru Festivalul de la Cannes. Mai ales acum, când în lume se întâmplă atât de multe lucruri care ne dezbină, Cannes-ul ne aduce împreună: scenarişti, cineaşti, fani şi prieteni. E ca şi cum ne-am întoarce acasă", a comentat actorul în vârstă de 81 de ani într-un comunicat publicat de organizatorii festivalului.

La 14 ani după ce a prezidat juriul Festivalului de la Cannes în 2011, Robert De Niro - actor, regizor şi producător - va fi omagiat pentru întreaga sa carieră, marcată de roluri devenite cult, inclusiv o colaborare legendară cu Martin Scorsese în pelicule precum "Taxi Driver", film recompensat cu trofeul Palme d'Or în 1976.

"Sunt chipuri care se substituie celei de-a şaptea arte şi replici care au marcat cinematografia pentru totdeauna", se mai spune în comunicatul Festivalului de la Cannes, care salută "un mit al cinematografiei", al cărui joc actoricesc "înfloreşte în blândeţea unui surâs sau în duritatea unei priviri".

După ce a debutat în filmele lui Brian De Palma la sfârşitul anilor 1960, Robert De Niro a intrat în istoria cinematografiei după ce l-a întruchipat pe Vito Corleone în "The Godfather: Part II", în regia lui Francis Ford Coppola (1974), o partitură care i-as adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

"De la un infractor neînsemnat la cel mai mare mafiot", au mai scris organizatorii festivalului în comunicat, "De Niro îşi împrumută autoritatea sa naturală unor personalităţi ale mafiei italo-americane", personaje care au devenit semnătura actorului newyorkez.

Recompensat apoi şi cu Oscarul pentru cel mai bun actor graţie peliculei "Raging Bull", cu două trofee Palme d'Or pentru cel mai bun actor în rol principal ("Taxi Driver" şi "The Mission"), Robert De Niro, fondatorul Festivalului de Film TriBeCa din New York, a ştiut totodată să se reinventeze în comedii ("Meet the Parents") sau în roluri secundare mai sumbre ("Joker").

Pe 14 mai, actorul american va susţine un masterclass pentru participanţii la festival.

Cea mai recentă apariţia a sa pe Croazetă a avut loc în primăvara anului 2023, cu prilejul lansării peliculei "Killers of the Flower Moon", regizată de Martin Scorsese.

