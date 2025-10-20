Revoluție în medicină: un implant ocular face posibil ca orbii să-și recapete vederea

Chirurgii care au realizat intervenția spun că rezultatele studiului internațional sunt „uimitoare” și ar putea schimba viața a milioane de persoane afectate de degenerescență maculară.

Sheila Irvine, în vârstă de 70 de ani, care este oarbă înregistrată, a povestit pentru BBC experiența sa: „Este frumos, minunat. Îmi face atâta plăcere să pot citi și să fac din nou cuvinte încrucișate. Sunt un iepuraș fericit.”

Fără implant, Sheila nu putea să citească nici măcar cele mai mari litere. După ce a fost dotată cu microcipul, a reușit să citească o diagramă oculară fără nicio eroare, bucurându-se de fiecare literă.

Cum funcționează implantul

Noua tehnologie oferă speranță persoanelor cu atrofie geografică (GA), o formă avansată de degenerescență maculară uscată legată de vârstă (AMD), care afectează peste 250.000 de persoane în Regatul Unit și cinci milioane la nivel mondial.

Procedura implică inserarea sub retină a unui microcip fotovoltaic de 2 mm pătrați, cu grosimea unui fir de păr uman. Pacienții poartă apoi ochelari speciali cu o cameră video care trimite imagini către implant, care le transmite către un procesor portabil. Imaginile sunt apoi transmise înapoi la creier, prin intermediul nervului optic, permițând redobândirea vederii centrale.

Pacienții au petrecut luni întregi învățând să interpreteze imaginile, ajustând mișcarea capului și folosind funcția de mărire pentru a distinge literele.

Rezultatele studiului internațional

Cercetarea, publicată în New England Journal of Medicine, a implicat 38 de pacienți din cinci țări europene. Dintre cei 32 care au primit implantul, 27 au reușit să citească din nou folosind vederea centrală. După un an, acest lucru echivala cu o îmbunătățire de 25 de litere sau cinci linii pe o diagramă oculară.

Chirurgul Mahi Muqit, consultant la Moorfields Eye Hospital din Londra, a declarat: „Aceasta este o tehnologie de pionierat care schimbă vieți. Este primul implant demonstrat că oferă pacienților o viziune semnificativă pe care o pot folosi în viața lor de zi cu zi, cum ar fi cititul și scrisul.”

Sheila Irvine a început să-și redescopere activitățile de zi cu zi: poate citi corespondența, cărți, face cuvinte încrucișate și Sudoku. În ciuda progresului, implantul necesită concentrare și stabilitate a capului pentru a funcționa corect, astfel încât Sheila îl folosește doar acasă.

„Nu pe naiba nu m-am gândit că voi mai putea citi vreodată”, spune ea. „Tehnologia se mișcă atât de repede, este uimitor că fac parte din ea.”

Perspective pentru viitor

Implantul Prima nu este încă autorizat și nu este disponibil în afara studiilor clinice, iar costurile finale nu sunt încă cunoscute. Totuși, echipa medicală speră că acesta ar putea fi disponibil pentru unii pacienți NHS „în câțiva ani”.

Dr. Peter Bloomfield, director de cercetare la Macular Society, consideră rezultatele „încurajatoare” și „vești fantastice” pentru cei fără opțiuni de tratament: „Viziunea artificială poate oferi multe speranțe, în special după dezamăgirile anterioare în tratamentul AMD uscat. Acum urmărim îndeaproape aprobarea implantului și posibilitatea utilizării sale pe NHS.”

Tehnologia ar putea fi, în viitor, adaptată și pentru alte afecțiuni oculare, dar nu poate restabili vederea în cazul persoanelor născute oarbe, deoarece acestea nu au un nerv optic funcțional. către creier.