Revenirea economiei. Cîțu: Aș vrea să mai anunț o premieră

Sâmbătă dimineață, premierul Florin Cîțu a declarat că „coaliția de guvernare condusă de un premier liberal a câștigat clar și fără dubii încrederea instituțiilor internaționale și a investitorilor străini.”

În continuare, Cîțu a afirmat că „aș vrea să mai anunț o premieră astăzi. Am reușit să reducem deficitul bugetar, să avem venituri mai mari la buget, să stabilizăm economia, în condițiile în care, așa cum am promis, nu am introdus nicio taxă nouă și nici nu am mărit vreo taxă existentă.”

„Anul trecut, ca ministru de Finanțe într-un guvern liberal, am vorbit despre încredere și am cerut să aveți încredere în mine că voi lua măsurile cele mai bune pentru o revenire rapidă a economiei. Așa s-a întâmplat. În trimestrul patru din 2020, România a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, ca premier, am promis că voi lua decizii care vor duce la schimbarea perspectivei de țară de la negativ la stabil.”, a explicat premierul Cîțu, la Palatul Victoria.

Florin Cîțu a vorbit apoi despre decizia agenției de rating Standard & Poor's care a anunţat îmbunătăţirea perspectivei de la „negativ” la „stabil” pentru România: „Această decizie a agenției S&P arată că am făcut bine. Am promis reforma administrației centrale și de stat... Evaluarea înseamnă și obligații pentru noi.”