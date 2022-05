Restricţii de circulație, în weekend, în mai multe zone din Capitală

Astfel, sâmbătă, în intervalul orar 14,00-16,00, se va organiza un marş pe motociclete pe următorul traseu: Şos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere (pe deasupra pasajului) - Arcul de Triumf - Bd. Constantin Prezan - Piaţa Charles de Gaulle - Calea Dorobanţilor - Ştefan cel Mare - Piaţa Obor - Şos. Colentina - Şos. Fundeni - punct final Aleea Tibiscum.



Deplasarea participanţilor pe traseul menţionat se va face pe banda I de circulaţie, cu respectarea normelor rutiere în vigoare.



Duminică se va desfăşura maratonul de ciclism cross country "Prima Evadare", după următorul program:



- între orele 08,00 - 10,00, adunarea participanţilor în parcarea din faţa Clubului de Echitaţie Felix Ţopescu - Academia de Poliţie;



- între orele 10,00 - 21,00, maratonul de ciclism cross country, pe următorul traseu: Aleea Privighetorilor - Str. Vadul Moldovei - Pădurea Băneasa - Aleea Padina - Pădurea Tunari - prin spatele Aeroportului Otopeni - Moara Vlăsiei - Pădurea Vlădiceasca - Baloteşti - Snagov - Complex Astoria.



Pentru buna desfăşurarea a evenimentului, traficul rutier va fi restricţionat între orele 10,00 - 10,10, pe Aleea Privighetorilor, între orele 10,00 - 10,30, pe Str. Vadul Moldovei şi pe Aleea Padina şi între orele 10,00 - 11,00, pe Aleea Teişani.



De asemenea, în acest weekend va fi organizat evenimentul cultural "Femei pe Mătăsari", constând în concerte, prezentări de modă şi spectacole de teatru, expoziţii şi ateliere de lucru. De aceea, începând de vineri, ora 19,00, până duminică, ora 23.00, se va restricţiona traficul rutier pe Str. Mătăsari, segmentul cuprins între Str. Matei Voievod şi Bd. Pache Protopopescu, precum şi pe străzile ce acced către Str. Mătăsari, în acest tronson.



Traficul rutier va fi restricţionat şi în zona Calea Victoriei, Şoseaua Kiseleff, unde se are loc acţiunea "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană", organizată de Primăria Municipiul Bucureşti - Centrul de Proiecte Culturale ARCUB. De altfel, acest eveniment are loc în toate zilele de sâmbătă şi duminică, în perioada 30 aprilie -16 octombrie. Zona de desfăşurare este:



- Şos. Kiseleff, segmentul cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Str. Monetăriei, fără afectarea traficului rutier în intersecţie, în zilele de 29 mai, 18-19 iunie, 02-03 iulie, 16-17 iulie, 30-31 iulie, 06-07 august, 13-14 august, 03-04 septembrie, 01-02 octombrie, 08-09 octombrie, în perioada sâmbătă, orele 09, 00 - duminică, orele 22,00.



- Calea Victoriei, segmentul cuprins între Piaţa Victoriei până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiei, cu excepţia zilelor de 04-05 iunie, 09-10 iulie, 20-21 august, 27-28 august, 24-25 septembrie, 08-09 octombrie, în perioada sâmbătă, orele 09,00 - duminică, orele 22,00.



Pe aceste tronsoane se vor desfăşura activităţi dedicate publicului larg - miniconcerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto, precum şi activităţi comerciale. Organizatorul va asigura o bandă de circulaţie pe Şos. Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Str. Monetăriei, pentru accesul autovehiculelor de intervenţie, precizează Brigada Rutieră.



Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversarea pe Calea Victoriei, Str. Sevastopol, Str. Gheorghe Manu, Bd. Dacia, Str. George Enescu, Str. Ştirbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.



De asemenea, va fi permis accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, pe anumite străzi.



Poliţiştii recomandă rute alternative precum:



- Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Bd. Constantin Prezan - Piaţa Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - Bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei;



- Şos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Str. Alexandru Constantinescu - Bd. Ion Mihalache - Str. Buzeşti - Str. Berzei.



Restricţii rutiere vor fi aplicate, în weekend, şi în zona Piaţa Unirii unde, în perioada 14 mai - 02 octombrie, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, va avea loc evenimentul cultural "Simfonia Apei", la fântânile arteziene.



În perioada menţionată, între orele 19, 30-23, 00, se va restricţiona traficul rutier, gradual, în funcţie de numărul de persoane, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Bd. Dimitrie Cantemir şi Splaiul Independenţei (zona fântâni).



Poliţiştii recomandă rutele ocolitoare:



- Spl. Independenţei - Piaţa Unirii - Bd. Corneliu Coposu;



- Bd. Regina Maria - Piaţa Unirii - Spl. Unirii;



- Bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piaţa Universităţii.



Brigada Rutieră anunţă restricţii de trafic şi cu ocazia cursei "The Color Run 2022", care se va desfăşura, sâmbătă, pe următorul traseu: parcarea Bibliotecii Naţionale - Bd. Mircea Vodă - Bd. Unirii - Piaţa Alba Iulia (fără afectarea traficului rutier din rond) şi retur pe Bd. Unirii până în dreptul podului Şerban Vodă (fără afectarea traficului rutier din intersecţia Bd. I.C. Brătianu-Bd. Unirii) - Bd. Unirii - Bd. Mircea Vodă - parcarea Bibliotecii Naţionale.



Traficul rutier va fi restricţionat între orele 12,00 - 18,00, pe traseul menţionat mai sus şi pe arterele care acced în acesta, iar între orele 10,00 - 21,00, pe Bd. Mircea Vodă, segmentul cuprins între Pod Mărăşeşti şi Bd. Unirii.



Rutele ocolitoare recomandate sunt:



- Calea 13 Septembrie - Bd. Tudor Vladimirescu - Piaţa George Coşbuc - Bd. Regina Maria - Splaiul Unirii;



- Bd. Basarabia - Calea Călăraşilor - Bd. Corneliu Coposu - Spl. Independenţei;



- Calea 13 Septembrie - Bd. Libertăţii - Bd. Naţiunile Unite - Spl. Independenţei - Bd. Corneliu Coposu, informează Agerpres.

