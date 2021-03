Restaurantele nu pot fi închise prin HG sau ordin de ministru. Augustin Zegrean: Drepturile pot fi limitate doar prin lege

”Statul are obligaţia, aşa scrie în Constituţie, cred că Articolul 34, să asigure sănătatea şi igiena publică. Deci, dacă statul nu îmi asigură mie dreptul acesta la sănătate, eu pot să chem statul în judecată pentru că nu mi-a asigurat dreptul la sănătate. Şi, sigur, dumneavoastră o să îmi spuneţi: ”bun, dar eu am dreptul la iniţiativă economică. Am dreptul să fac afaceri, să muncesc. Să deschid un business”. Problema este de a se stabili unde începe dreptul meu la sănătate, unde se termină şi unde începe dreptul celuilalt la activităţi economice”, a spus Augustin Zegrean, conform Mediafax.

”Drepturile pot fi limitate doar prin lege”

În opinia acestuia, nu ajunge o hotărâre de Guvern sau un ordin al unui ministru: ”Problema este aşa: Constituţia României - şi nu numai- au un articol care spune că drepturile pot fi limitate, îngrădite numai prin lege. Deci nu faptul că vine un doctor sau un miliţian sau nu ştiu cine la tine la firmă şi îţi spune `opreşte, închide firma, închide terasa, închide restaurantul`, nu este în regulă. Deci trebuie să fie o regulă care să reglementeze toate acestea pentru că aşa scrie în Constituție, în CEDO, în Cartea Europeană a Drepturilor fundamentale. Peste tot scrie la fel. Nu este destul o hotărâre de Guvern sau un ordin al unui ministru sau cum se numesc acuma acestea unde vin tot felul de domni ce ne spun ce trebuie să facem şi ce nu”.

”Oamenii au dreptul la proiecție de viață chiar și în pandemie”

Augustin Zegrean a explicat şi faptul că lupta împotriva pandemiei nu este sinonimă cu anularea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale. Fostul preşedinte al CCR face trimitere la Comisia de la Veneţia: ”Dar nu cred că este în regulă ce se întâmplă. Când se anunţă peste noapte că de mâine se închide, dar nu spune şi până când. Pentru că oamenii au dreptul să îşi facă o proiecţie economică, o proiecţie de viaţă, chiar şi în vreme de pandemie. Dar, conform Comisiei de la Veneţia (...), drepturile fundamentale trebuie respectate şi în pandemie. Pandemia nu înlătură drepturile fundamentale. Cu limitările despre care deja am vorbit“.

”Stați în case”. Augustin Zegrean: Până când?

”Trebuie să ne adaptăm viaţa la noile condiţii, că nu cred că vom reveni curând la ce a fost înainte. Sigur că ar trebui ca cei care spun `staţi în case` să ne spună şi până când să stăm. Şi când zic până când, nu până când va trece boala, ci până când vor găsi soluţii şi metode să ne putem trăi viaţa cu restricţiile acestea”, conchide Augustin Zegrean.