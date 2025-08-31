Data actualizării: | Data publicării:

Replica lui Tzancă Uraganu după ce i s-a bătut obrazul că nu e ok să bată femei... / video

Tzancă Uraganu
Tzancă Uraganu

Multă lume și-a arătat, ieri, indignarea după ce Tzancă Uraganu a spus, nonșalant, că mai lovește femeile.

Tzancă Uraganu a vorbit despre una dintre partenerele lui:

„Nu știu dacă regret că i-am dat o palmă. Nu-i de regretat. Dacă-i dădeam vreun cuțit, poate regretam”, a zis omul nostru, ușor amuzat, într-un podcast la Bursucu.

„Așa, pentru o palmă, nu regret, pentru că și ea și-a căutat-o foarte mult. Era o femeie care te aducea în starea aia”, a mai spus Tzancă Uraganu.

Întrebat dacă a fost singura femeie pe care a bătut-o, manelistul a zis: „Am mai lovit și eu femeile în relațiile mele... o palmă... două. Nu, nu sunt un tip violent, dar o femeie, atunci când țipă foarte mult sau când face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă s-o trezești, s-o stăpânești. Se mai întâmplă o chestie din asta... Nu înseamnă că i-am dat bâte și cuțite, pumni și picioare, să mă sui cu picioarele pe capul femeii. Dar o palmă... două... un picior... mai dai la femeie. Bine... știu că nu este normal, dar te mai aduce în disperarea aia”.

Adică, după logica lui Tzancă, „nu e violent” dacă lovești, ci doar dacă nu folosești arsenalul complet. În universul lui paralel, palma devine instrument pedagogic, iar piciorul este metodă de „stăpânire”. Practic, un tutorial de cum să normalizezi abuzul cu zâmbetul pe buze.

Toată lumea l-a criticat, cum era normal, iar replica lui a fost să posteze un video, pe TikTok, de la un concert, în care a scris ironic: „Atâta e supărată lumea pe mine de la podcastul ăla, că n-a mai venit picior de om la concert”.

Și totuși... de ce se mai duce cineva la concertele lui? Poate pentru că mulți oameni au crescut cu ideea că „o palmă nu e mare lucru”. E trist, dar în cultura balcanică violența domestică a fost mult timp trecută cu vederea. Când Tzancă spune asta, pentru o parte din public nu sună șocant, ci „așa e la toți”. 

Fanii separă „muzica” de „comportament”. Ei merg la concerte să asculte... muzică. Ce spune omul la podcast li se pare mai puțin relevant decât „atmosfera” pe care o face pe scenă. Dacă după astfel de declarații ar exista un boicot masiv, anularea concertelor, refuzul televiziunilor și radiourilor de a-i difuza muzica, atunci s-ar simți efectul. Dar cum nimeni nu ia măsuri concrete, omul își permite să facă mișto de propriile abuzuri. Oamenii merg la concerte pentru că Tzancă e parte dintr-un „pachet” de distracție. Nu vin doar pentru el, ci pentru atmosferă, gașcă, context. Dacă l-ar scoate organizatorii, ar fi alt manelist în loc. Cu cât e mai controversat, cu atât e mai vizibil. Și vizibilitatea aduce bani. Internetul îl critică, dar îi crește notorietatea, ceea ce pentru el se traduce în concerte pline.

Aia e...

Hai să ne înveselim și să cităm din Tzancă:

„Cand vorbiti de mine, v-as da una peste gura
Dar mi-e sa nu-mi stric Rolexu' de la mana,
Si-un picior la misto, asa v-as da
Dar nu-mi murdaresc pantofii mei de catifea”

@tzzzancauraganu

 

♬ sunet original - tzzzanca uraganu ????

Youtube video image

31 aug 2025, 22:45
