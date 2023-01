Regina Elisabeta a II-a, răspuns care l-a surprins pe Harry când a cerut voie să se însoare cu Meghan Markle: Era ironică? Era sarcastică?

Când Harry şi-a informat consilierii că vrea să se însoare cu actriţa americană Meghan Markle, i s-a adus aminte că sunt câteva reguli pe care trebuie, ca membru al Familiei Regale, să le respecte. Iar una dintre ele era obţinerea acordului reginei pentru acest mariaj.

"Nu avea niciun sens, m-am simţit iritat. Eram, totuşi, adult deja!", a scris Harry în Spare. Însă răspunsul reginei l-a lăsat fără cuvinte pe ducele de Sussex.

Acesta a aşteptat una dintre călătoriile familiei la Sandringham, sperând că acolo o va prinde pe regină în "toane bune", şi povesteşte cu lux de amănunte ce a întrebat-o, dar şi ce a răspuns aceasta.

"I-am spus cât de mult o iubesc pe Meg şi că vreau să mă căsătoresc cu ea. Dar i-am spus şi că mi s-a zis că trebuie să îi cer ei permisiunea înainte de a putea să o întreb pe Meghan dacă vrea!", spune Harry în carte.

"Da? Trebuie? Păi atunci, cred că trebuie să spun da", a replicat regina, lucru care l-a lăsat fără cuvinte pe Harry.

"Nu înţelegeam. Era sarcastică? Ironică? Îmi transmitea un mesaj codat intenţionat? Făcea vreun joc de cuvinte? Nu o ştiam pe buni că ar face aşa ceva, aşa că ar fi fost un moment bizar să înceapă. Dar poate că a văzut o oportunitate când am zis eu că trebuie să o întreb, aşa că nu a mai putut rezista şi l-a folosit şi ea. Stăteam acolo şi mă gândeam la ce mi-a zis, dar apoi am realizat că şi-a dat acordul. Nu ştiam ce să fac. I-am mulţumit, a fost fabulos!", a mai scris ducele de Sussex, citat de Mirror.

Prezentatorul TV Jeremy Clarkson a anunţat luni că le-a prezentat scuze lui Meghan Markle şi soţului ei, prinţul Harry, pentru un editorial în care a criticat-o vehement pe ducesa de Sussex, informează AFP.



După ce Netflix a difuzat luna trecută un serial documentar despre despărţirea cuplului princiar de familia regală britanică, un eveniment ce a precedat lansarea volumului de memorii al prinţului Harry, Jeremy Clarkson a publicat o cronică în tabloidul The Sun în care a detaliat aversiunea pe care o resimte faţă de ducesa de Sussex.



În acel editorial, el spunea că visa la ziua în care Meghan ar trebui "plimbată goală pe străzile din întreaga Mare Britanie, în timp ce mulţimea strigă 'Ruşine!' şi aruncă spre ea cu excremente".



Articolul a suscitat o cascadă de condamnări publice şi un număr record de plângeri (peste 20.000) la agenţia britanică de reglementare a presei.



"Îngrozit" să vadă că a "cauzat atât de multă durere", prezentatorul de 62 de ani a invocat "o referire neinspirată la serialul 'Game of Thrones'".



"Regretele" exprimate de tabloidul The Sun au fost considerate "o campanie publicitară" de un purtător de cuvânt al cuplului Meghan-Harry, care a deplâns faptul că reprezentanţii The Sun nu au contactat-o pe ducesa de Sussex pentru a-i prezenta ei înşişi acele scuze, scrie Agerpres.

"În dimineaţa de Crăciun, le-am trimis un e-mail lui Meghan şi Harry în California pentru a le prezenta scuzele mele", a scris Jeremy Clarkson într-un lung mesaj publicat luni pe contul său de Instagram.



"Le-am spus că eram şocat de ceea ce ei au spus la televiziune, dar limbajul pe care l-am folosit în editorialul meu era ruşinos şi pentru asta eram profund dezolat", a adăugat el.



Jeremy Clarkson, fostul prezentator al emisiunii automobilistice de mare succes "Top Gear", a precizat că "a uitat" să menţioneze referinţa la serialul "Game of Thrones". "Exista impresia că eu am îndemnat efectiv ca o violenţă revoltătoare să se abată asupra capului lui Meghan".



În una dintre secvenţele cele mai marcante ale serialului de televiziune "Game of Thrones", o femeie (regina Cersei - n. red.) este supusă unui ritual denumit "Marşul Ruşinii" ("Walk of Shame"), în timpul căruia a fost obligată să meargă goală pe străzi în timp ce oamenii aruncau spre ea cu diverse gunoaie.



Aflat în centrul mai multor polemici în trecut şi acuzat uneori de declaraţii rasiste, Jeremy Clarkson a fost concediat de BBC, care producea emisiunea "Top Gear, după ce a agresat fizic şi verbal un producător TV.



Jeremy Clarkson a reformat apoi trioul de prezentatori care au contribuit la succesul emisiunii "Top Gear", lucrând din nou alături de James May şi Richard Hammond la o emisiune similară produsă de Amazon Prime, serviciul de streaming care difuzează şi o emisiune despre aventurile sale în calitate de agricultor.

