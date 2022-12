Reforma în învățământ. Alfred Bulai: O disciplină în liceu să fie Educaţia Rutieră. Ar trebui să-şi ia permis toţi elevii, obligatoriu

În ediţia specială de Crăciun a emisiunii "Nod în papură", jurnalistul Val Vâlcu şi sociologul Alfred Bulai au dezbătut pe marginea unor noi posibile reforme în învăţământ dar şi despre utilitatea pe care le-ar avea disciplinele aplicate, cum ar fi Educaţia Rutieră sau Turism.

"Sunt mii de activităţi zilnice ale oamenilor care ar putea fi pregătite şi în şcoală. O disciplină în liceu trebuie să fie Educația Rutieră şi să-şi ia permis toţi elevii, obligatoriu. În ziua de astăzi permisul nu mai este ceva... Plus că merge cu trotineta, cu bicicleta, adică e participant activ la trafic! Trotinetele merg cu 35 la oră. Mai reduci din ce se face, că oricum, sincer, nu prea văd sensul şi introduci disciplina asta. Bun, am şi religie 12 ani, frate, deja e... Adică, poţi să regândeşti şi pe discipline! Faci corpuri de discipline. Corpul teoretic de bază (limba română, cultură şi nu mai ştiu ce care-i obligatoriu) şi un corp aplicativ, nu neapărat pe un an de zile, mai merge şi pe un semestru, nu trebuie să gândim doar în termenii ăia" a explicat Bulai.

Val Vâlcu a intervenit: Şi jumătate de an ce face profesorul?

Alfgred Bulai: Păi marea problemă a reformei româneşti este că nu poţi să schimbi peste noapte calificările oamenilor. Dar faci altceva! Adică... sunt modalităţi.

Alfred Bulai, despre reforma în învățământ: Heirupisme de imagine politică. Ai nevoie de timp

Val Vâlcu: Liceul Sf. Sava avea, pe vremuri, doar profesor de franceză şi engleză. Şi a venit o reclamaţie (probabil că vreo profesoară voia post acolo) că de ce elevii care au făcut rusă în şcoala generală nu mai au acces la limba rusă şi în liceu. N-au putut s-o ignore. Şi cine crezi că preda rusa? Profesoara de română. Aşa că poate să predea Turism şi doamna de Istorie sau domnul de Geografie. Iar Educaţie Rutieră poate să facă orice profesor care are carnet. Educaţie pentru Mass-media nu este!

Alfred Bulai: Sunt multe aşa! Cum rezişti în faţa reclamelor, cum să cauţi pe internet... sunt mii de lucruri care sunt utile. O reformă în învăţământ trebuie s-o etapizezi pe 10-15 ani, nu într-un an! Nu! Astea sunt heirupisme de imagine politică. Ai nevoie de timp. Plus că introduci ideea de specializare, cu salarii pe categorii. Vrei să te pregăteşti pentru un nou curriculum? Faci cursuri de perfecţionare, se pot face şi licee experimentale în fiecare judeţ, un liceu de elită dar pe altă filosofie... aşa se începe, de undeva!

