Invitat la DC News, Lucian Romașcanu a vorbit despre demersurile pe care le-a întreprins pentru redeschiderea instituțiilor de cultură:

„În acest moment, cele mai mari probleme ale sistemului și pe care sunt axate și acțiunile din acest an, au fost legate la momentul programului de guvernare de pandemie și, nici nu am apucat bine să ne apucăm de treabă, că au venit și problemele din energie. Lucruri extrem de violente în raport cu mediul cultural și nu numai.

Am reușit pe zona de ușurare a lucrului în pandemie, imediat după ce am preluat portofoliul, să ducem de la 30% la 50% accesul în sălile de spectacole împreună cu posibilitatea de a fi testați. Din păcate, a venit Omicron, care a dus la cer cifrele de infectare și acum suntem iar la 30%, dar eu am obținut, informal, la o discuție, după o ședință de Guvern de săptămâna trecută, ca în momentul în care începe să scadă panta, să fim mai flexibili cu acel 3 la mie. Poate, eventual, să îl ducem la 5 sau la 7 la mie. Căderea va fi destul de abruptă.

Am vorbit și cu domnul Rafila, a ieșit și dumnealui public, iar dacă tot va fi această cădere, să putem face mai devreme cu 1-2 săptămâni deschiderea instituțiilor de spectacole, adică la 7 la mie, nu la 3. Este un lucru corect pentru că, până la urmă, când pandemia se stinge și valul se stinge, nu mai există acea posibilitate de repornire a valului.

Al doilea aspect ține de acea schimă de sprijin a lucrătorilor din domeniul cultural, în special a celor independenți. Marius Budăi a trecut ordonanța prin care se continuă acel ajutor de șomaj de 75% care se aplică și la cei care au avut venituri din drepturi de autor, de data asta“, a spus, la DC News, Lucian Romașcanu.

Opera Națională din Iași. Romașcanu, pe preș: Dorm acolo până îmi vor da terenul!

Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, invitat fiind la DC News, a mai vorbit și despre proiectul construirii Operei Naționale din Iași:

„Construcția de la zero a Operei Naționale din Iași face parte din acest program.“

„Faceți Opera Națională în Iași?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, trebuia să ne dea domnul primar terenul și nu știu de ce tot...“, a spus ministrul Culturii.

„Păi nu vi-l dă! Dacă-i Chirica, nu vi-l dă“, a completat Bogdan Chirieac.

„Păi, acum nu mai e Chirica. Nu mă bucur pentru pățania dumnealui, e alt primar în Iași și sper să înțeleagă faptul că acest teren e vital.“

„Dar nu mai bine îl cumpărați, că Primăria nu vi-l dă?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu avem resurse. Totuși, e Opera Națională din Iași.“, a spus Lucian Romașcanu.

„Tocmai că veniți din mediul privat, știți bine cum lucrează statul“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Îmi iau frumos un preșuleț și dorm la Primărie acolo, o zi pe săptămână, până îmi dă terenul. O să-l dea, nu se poate să nu-l dea“, a spus Lucian Romașcanu (citește continuarea AICI).

