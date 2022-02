Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, invitat fiind la DC News, a vorbit despre proiectul construirii Operei Naționale din Iași:

„Construcția de la zero a Operei Naționale din Iași face parte din acest program.“

„Faceți Opera Națională în Iași?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, trebuia să ne dea domnul primar terenul și nu știu de ce tot...“, a spus ministrul Culturii.

„Păi nu vi-l dă! Dacă-i Chirica, nu vi-l dă“, a completat Bogdan Chirieac.

„Păi, acum nu mai e Chirica. Nu mă bucur pentru pățania dumnealui, e alt primar în Iași și sper să înțeleagă faptul că acest teren e vital.“

„Dar nu mai bine îl cumpărați, că Primăria nu vi-l dă?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu avem resurse. Totuși, e Opera Națională din Iași.“, a spus Lucian Romașcanu.

„Tocmai că veniți din mediul privat, știți bine cum lucrează statul“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Îmi iau frumos un preșuleț și dorm la Primărie acolo, o zi pe săptămână, până îmi dă terenul. O să-l dea, nu se poate să nu-l dea“, a spus Lucian Romașcanu.

„Ar fi extraordinar. Totuși, Iașiul e centrul nobilimii culturale a României.“, a spus, ulterior, Bogdan Chirieac.

Romașcanu, singurul ministru care nu a venit cu consilieri care să dubleze funcțiile din minister. Schimbări în Guvern

Invitat la DC News, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a vorbit despre atitudinea pe care o are la conducerea instituției și despre schimbările pe care le-a adus în rândul angajaților:

„Din punct de vedere profesional, oamenii trebuie să-și facă treaba, pentru că de acolo își iau salariile. Eu am lucrat foarte mult în privat și de foarte puțină vreme la stat, dar funcționează zicătoarea valabilă la privat: Viteza echipei este viteza liderului. Dacă managerul / liderul vrea să facă, va face, independent de toate frânele care se pun și pe care le găsești în toate instituțiile de stat, inclusiv în ministere.“, a spus ministrul Culturii.

„Să știți că eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar numai pentru mediul privat. La stat, nu. Intri într-o mlaștină“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Vă spun cu mare sinceritate că am avut, la primul meu mandat la Ministerul Culturii, o discuție cu toți șefii de departament. Cred că eu am fost singurul sau printre puținii miniștri care nu am venit cu consilieri care să dubleze funcțiile din minister. Până acum, de exemplu, la Direcția de Patrimoniu venea și un consilier care să-l învețe pe omul de la Patrimoniu ce să facă, șamd (...)“ (citește continuarea AICI).

