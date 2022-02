"Acum încerc să fac un parteneriat cu Primăria Capitalei și nu reușesc să dau de Nicușor Dan"

"Acum încerc să fac un parteneriat cu Primăria Capitalei și nu reușesc să dau de Nicușor Dan... sper să îl facem până la urmă pentru că sunt instituții din subordinea lui care au nevoie de expertiza Ministerului Culturii și reciproc și aș vrea să merg înainte cu lucrurile astea. Nu putem neglijea ceea ce se întâmplă în Capitală. Au o grămadă de teatre. L-am găsit pe Nișor Dan o singură dată, măcar o dată pe trimestru să dau de el", a declarat Lucian Romașcanu.

Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre aportul de când conduce această instituție

„Din punct de vedere profesional, oamenii trebuie să-și facă treaba, pentru că de acolo își iau salariile. Eu am lucrat foarte mult în privat și de foarte puțină vreme la stat, dar funcționează zicătoarea valabilă la privat: Viteza echipei este viteza liderului. Dacă managerul / liderul vrea să facă, va face, independent de toate frânele care se pun și pe care le găsești în toate instituțiile de stat, inclusiv în ministere.“, a spus ministrul Culturii.

„Să știți că eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar numai pentru mediul privat. La stat, nu. Intri într-o mlaștină“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Vă spun cu mare sinceritate că am avut, la primul meu mandat la Ministerul Culturii, o discuție cu toți șefii de departament. Cred că eu am fost singurul sau printre puținii miniștri care nu am venit cu consilieri care să dubleze funcțiile din minister. Până acum, de exemplu, la Direcția de Patrimoniu venea și un consilier care să-l învețe pe omul de la Patrimoniu ce să facă, șamd.

Eu am avut înțelegerea faptului că dacă oamenii ăia sunt directori de departamente, chiar știu ce fac acolo și se pricep. I-am strâns, le-am spus care e misiunea noastră, ce trebuie să facem, le-am zis că nu există nu se poate, ci se poate așa. Putem avea puncte de vedere pe parte financiară, de la Curtea de Conturi, cum să facem lucruri, în Parlament, dacă sunt legi care ne blochează activitatea, sunt senatori și putem iniția modificări. Am funcționat foarte bine și vă spun că la primul meu mandat, în data de 29 ianuarie, am stat cu colegi din minister până la 22-23 seara“, a precizat, la DC News, Lucian Romașcanu.

