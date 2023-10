Redactorul şef GSP, forţat să plece. Ciutacu: Dacă Tolontan avea caracter, demisiona din solidaritate. Ce face, subminează capitalismul din interior?

"În ultimul an, au fost mai multe discuții în contradictoriu cu managementul elvețiano-bulgar pe marginea modului de lucru, a strategiei și poziționării GSP. În urmă cu o lună, pe 28 august, alături de Cătălin Tolontan am comunicat și conducerii executive a Ringier AG precum și Boardurilor companiei, printr-o discuție face-to-face la Zurich însoțită de o scrisoare oficială semnată de 25 de lideri ai redacțiilor GSP și Libertatea, că au fost mai multe episoade care, în opinia noastră, sugerau o imixtiune a comercialului în editorial. Iar ingerința asupra independenței jurnalistice este interzisă nu doar de codul de conduită al Ringier, ci și de legea română.



Am transmis că eu și colegii mei nu vrem să lucrăm sub o asemenea presiune. Și nici nu vrem să arătăm conducerii, înainte de publicare, articolele “sensibile” despre industria pariurilor, de exemplu. Ni s-a replicat că nu e cazul.



Iar răspunsul final a venit ieri, 2 octombrie: nepotrivire de caracter. Conducerea Ringier este în dezacord cu motivarea mea, susținând că decizia ireversibilă a despărțirii nu are nicio legătură cu demersul din august ori cu libertatea de exprimare a redacției. E momentul perfect pentru cei care pariază pe coincidențe. 1 pauză, 2 final", a scris Cătălin Ţepelin pe Facebook.

Ciutacu, observaţie tare despre Tolontan

72 de jurnalişti de la Gazeta Sporturilor şi Libertatea au semnat un comunicat de presă prin care anunţă că vor lua toate măsurile legale care se impun în astfel de cazuri.

"Conducerea trustului Ringier i-a propus lui Cătălin Tolontan, coordonator editorial, să accepte să numească, împreună cu Ringier, un nou redactor-șef, lucru pe care Tolontan l-a refuzat. De asemenea, conducerea Ringier i-a propus lui Dan Udrea, redactor-șef adjunct, să accepte poziția de redactor șef. Și acesta a refuzat.

Cei doi redactori-șefi adjuncți, Bogdan Stamatoiu și Dan Udrea, împreună cu Cătălin Tolontan, cordonator editorial Libertatea și GSP, vor asigura continuitatea apariției ziarului și a siteului până când Ringier va numi un nou leadership la Gazeta Sporturilor.

Suntem în fața următoarei succesiuni de fapte: după ce jurnaliști și alți angajați din două redacții importante ale României au solicitat companiei de presă Ringier încetarea încercării de a privilegia clienții de publicitate în comparație cu alte firme, persoane și instituții, răspunsul Ringier a fost ca unul dintre semnatarii atenționării, chiar unul dintre cei doi redactori-șefi, să plece.

Protestăm categoric față de aceste măsuri și anunțăm că vom acționa, prin toate mijloacele legale, pentru a apăra dreptul publicului românesc la o presă independentă", se arată în comunicat.

Ciutacu: Dacă Tolontan avea caracter, demisiona din solidaritate cu Ţepelin

Victor Ciutacu spune, însă, că "Tolontan e ultimul care să vorbească de independenţă editorială. Dacă avea caracter, demisiona din solidaritate cu Ţepelin. El a fost împreună cu Ţepelin în Elveţia, la Ringier, unde au fost ultimele neînţelegeri, în urma cărora au venit şi l-au dat afară pe Ţepelin. Tolontan de ce mai rămâne dacă apără independenţa editorială? O apără din interior, îi subminează din interior pe capitaliştii elveţieni? El e coordonatorul editorial al trustului, trust care are o problemă. Ei o recunosc. "Ingerinţa patronatului în politica editorială". El de ce mai rămâne? Nu era el cu libertatea de exprimare, cu tot? L-a băgat pe ăla în faţă, l-au dat afară pe ăla şi el rămâne? Ce face, subminează capitalismul din interior? Înţeleg că Tolontan rămâne în trust. Unde e caracterul, unde e solidaritatea cu colegii? Eu mă refer la atitudinea lui Tolontan. Văd că iar publică liste. Acum vreo jumătate de an publica liste cu cei care să interzică emisiunea mea şi să fiu eu scos de pe post, acum publică liste cu oameni care se opun politicii editoriale dictate de Ringier. E şeful listelor Tolontan".

Ulterior, pe Facebook, Victor Ciutacu a venit cu o întrebare cheie pentru Tolontan.

"Iar faci liste, mititelule? Nu ţi-a mai rămas niciun tabel în excel semnat în alb de soroşişti de pe vremea când încercai să mă scoţi de pe piaţă şi să închizi România TV? Viaţa e rotundă, voinice. I-ai curăţat pe toţi din jurul tău şi ai rămas singur. De ce nu demisionezi? Aştepţi despăgubirile, ca Nistorescu, înainte să le goleşti redacţia? Sau subminezi din interior patronatul? Unde-i lupta sfântă pentru apărarea libertăţii de exprimare?

P.S: De ce nu îţi anunţi cinstit colegii că se închide printul?", a scris moderatorul emisiunii Punctul Culminant.

Puteţi citi mesajul integral al lui Cătălin Ţepelin mai jos.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.