Rebelii Houthi au deturnat o navă britanică, operată de japonezi, în sudul Mării Roșii / foto

Houthii, un aliat al Teheranului, lansează rachete cu rază lungă de acțiune și salve cu drone asupra Israelului, în solidaritate cu militanții palestinieni Hamas cu care se luptă în Fâșia Gaza din 7 octombrie, potrivit Reuters.

Săptămâna trecută, liderul Houthi a spus că forțele sale vor efectua noi atacuri asupra Israelului și că ar putea viza nave israeliene în Marea Roșie și strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Houthi nu au făcut declarații privitoare la incidentul de azi.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că o navă a fost deturnată și a subliniat că Israelul nu a fost implicat în proprietatea, operarea sau componența echipajului său internațional.

„Nu erau israelieni pe navă”, se arată în declarație.

„Acesta este un alt act de terorism iranian care reprezintă o escaladare a Iranului împotriva cetățenilor lumii libere, cu ramificații internaționale concomitente în ceea ce privește securitatea rutelor maritime globale”, mai precizează mesajul din Israel.

Armata israeliană a declarat anterior că deturnarea navei a avut loc în Marea Roșie.

⚠️BREAKING:



*ISRAEL SAYS THAT IRAN-BACKED HOUTHI REBELS IN YEMEN HIJACKED A JAPANESE CARGO SHIP IN THE RED SEA pic.twitter.com/xT8RchHHFV