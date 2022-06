Realitatea de la metroul bucureștean. Daniel Cristea-Enache: Mi-am dat seama din 2015 că va ajunge și la noi acest val

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a făcut o paralelă, în cadrul emisiunii „De Ce Citim“, între Londra anului 2015 și Bucureștiul anului 2022:

„Viitorul este clar al Internetului în ceea ce privește un conținut care vrei să ajungă la cât mai multă lume. N-am fost un vizionar, ci un spirit realist, fiindcă am observat, de pildă, în 2015, la începutul anului, când am fost câteva zile la Londra într-o mini-vacanță și am mers cu metroul londonez, care are tradiție și arată foarte bine (...). Observam că toată lumea din metrou nu mai citea ziare, cărți, reviste tipărite, ci toți erau pe tablete, pe telefoane mobile, cu mult înainte ca ele să se impună la noi.

Mi-am dat seama că va ajunge și la noi acest val al tehnologiei din moment ce se întâmpla în Londra, care era puțin în avangardă. Într-adevăr, dacă mergem acum cu metroul vedem, în metroul bucureștean, cum tot publicul călător este pasionat de ceea ce face pe telefonul personal. Fiecare este adâncit în interesele lui de acolo și foarte rar mai vezi pe cineva care are în mână un ziar, o publicație și, din păcate, foarte rar mai vezi pe cineva care are în mâini o carte“, a spus Daniel Cristea-Enache.

Galeria Directorilor și alte surprize. BCU Carol I participă la Bookfest

În perioada 1-5 iunie 2022, Biblioteca Centrală Universitară Carol I participă la a XV-a ediție Bookfest, organizată pentru prima dată după pandemie, și vă invită la standul A02 din Pavilionul B2, pentru a descoperi o colecție inedită de artă și carte.

„Aici veți putea admira o parte din Galeria Directorilor, unde se regăsesc tablouri dedicate foștilor directori ai bibliotecii, aflate sub semnătura pictorului Stelian Neicu, precum și o expoziție a volumelor editate în onoarea acestora.

De asemenea, miercuri 1 iunie 2022, începând cu ora 18:00, la sediul din strada Crețulescu, nr. 8, va avea loc prezentarea volumului 140 de ani de relații diplomatice România – Spania, în cadrul evenimentului Ziua Ambasadorilor, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române. Volumul impresionează printr-un număr de 864 de pagini, fiind publicat într-un tiraj limitat. El a fost realizat de către Dragoș Cătălin Trifan - serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare, sub îndrumarea Directorului General al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, Mireille Rădoi.

Cartea a fost editată cu sprijinul Fundației Universitare Carol I și surprinde complexitatea și densitatea relațiilor diplomatice dintre cele două țări care au împlinit, anul trecut, 140 de ani. Demersul editorial și de cercetare al autorului s-a realizat, într-o măsură considerabilă, prin intermediul surselor puse la dispoziție de Biblioteca Centrală Universitară Carol I, instituție care întrunește un fond valoros de periodice, la care publicul poate avea acces”, anunță un comunicat BCU Carol I (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News