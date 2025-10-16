Reacția președintelui ÎCCJ Lia Savonea la acuzațiile lui Stelian Ion în cazul achitării lui Nicolae Bănicioiu

Lia Savonea a spus că declaraţiile fostului ministru ”induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc ”de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”. ”Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, a zis şefa Instanţei Supreme pentru News.ro.

Lia Savonea a subliniat că nu a participat la votul în urma căruia Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât joi că Stelian Ion a încălcat independenţa judecătorilor.

”Domnul Stelian Ion a folosit un limbaj al intimidării”

”Domnul Stelian Ion a făcut zilele trecute un apel la sprijinul procurorilor DNA, folosind un limbaj al intimidării. Venind de la un politician din coaliţia aflată la putere în România, induce ideea unei puternice presiuni politice, indiscutabil. Gestul său are o numită gravitate, în special din două motive: pentru tonul folosit şi momentul ales, respectiv după ce instanţa supremă a dispus o hotărâre de achitare”, a declarat Lia Savonea pentru News.ro.

”Gest care trebuie sancţionat corespunzător”

În opinia şefei Instanţei Supreme, apelul lui Stelian Ion la sprijinul procurorilor DNA pentru a suprima independenţa justiţiei ”aminteşte de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.

”Problema nu este a celor invocaţi, pentru că procurorii ştiu să îşi facă datoria indiferent de locul în care activează, Parchet General sau DNA. Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, subliniază Lia Savonea.

Vedeți și - ÎCCJ, clarificări în achitările din dosarul lui Bănicioiu și "Ferma Băneasa"

Acuzațiile lansate de Stelian Ion