Reacția președintelui ÎCCJ Lia Savonea la acuzațiile lui Stelian Ion în cazul achitării lui Nicolae Bănicioiu

Lia Savonea, preşedintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a făcut precizări, după criticile fostului ministru USR al Justiţiei Stelian Ion la adresa Înaltei Curți, ca urmare a achitării fostului ministru Nicolae Bănicioiu.
Lia Savonea a spus că declaraţiile fostului ministru ”induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc ”de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”. ”Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, a zis şefa Instanţei Supreme pentru News.ro.
Lia Savonea a subliniat că nu a participat la votul în urma căruia Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât joi că Stelian Ion a încălcat independenţa judecătorilor.
”Domnul Stelian Ion a făcut zilele trecute un apel la sprijinul procurorilor DNA, folosind un limbaj al intimidării. Venind de la un politician din coaliţia aflată la putere în România, induce ideea unei puternice presiuni politice, indiscutabil. Gestul său are o numită gravitate, în special din două motive: pentru tonul folosit şi momentul ales, respectiv după ce instanţa supremă a dispus o hotărâre de achitare”, a declarat Lia Savonea pentru News.ro.
În opinia şefei Instanţei Supreme, apelul lui Stelian Ion la sprijinul procurorilor DNA pentru a suprima independenţa justiţiei ”aminteşte de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.
”Problema nu este a celor invocaţi, pentru că procurorii ştiu să îşi facă datoria indiferent de locul în care activează, Parchet General sau DNA. Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, subliniază Lia Savonea.
Fostul ministru USR al Justiţiei Stelian Ion a lansat acuzații, marți, după achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu şi după ce purtătorul de cuvânt al ICCJ a explicat public decizia instanţei. Stelian Ion a criticat argumentele şi comunicatul ICCJ pe această temă, subliniind ca este esenţială refacerea competenţei DNA cu privire la anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi.
”Domnul în cauză ne serveşte o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniştească opinia publică şi să dea mai multă credibilitate unei instituţii care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „maşină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! (...) Cu alte cuvinte, după un lung şir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiţia înfăptuindu-se în baza legii şi nu ca justiţie populară. Judecătorii instanţelor naţionale sunt garanţii statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene şi a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare”, a scris fostul ministru Stelian Ion.
El consideră că ”justiţia din România pare că a încălecat celelalte puteri şi şi-a construit un sistem oligarhic de protecţie, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice şi financiare”.
”E prea mult putregai, prea multă corupţie în justiţie, iar „SIIJ-ul 2.0” — susţinut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnaţi care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esenţiale refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi precum şi un management onest şi profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupţia va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai afirma fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion.
de Val Vâlcu