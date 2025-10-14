În contextul în care președintele Nicușor Dan vrea să reimplice SRI în lupta anti-corupție, aducându-ne aminte și de vremea când funcționa celebrul binom SRI-DNA, cu acțiuni, în opinia unora, transformate într-o vânătoare de inamici politici, afaceriști și oameni incomozi, cu dosare ”făcute pe genunchi”, care picau în instanțe din lipsă de probe, l-am întrebat pe avocatul Bogdan Bărbuceanu dacă ne-am putea întoarce la acele vremuri.

DC News: Ce opinie aveți cu privire la propunerea președintelui Niculșor Dan de a introduce SRI în anchetarea corupției? Ne întoarce în trecut la celebrul binomul SRI-DNA?

”Ne putem întoarce, dar eu spun că este imposibil. Pe de o parte, avem o soluție a CCR care ne-a spus clar că nu se poate așa ceva. Și, nu întâmplător, avem comunicatul de ieri (vezi detalii aici) al Înaltei Curți, care ne spune că avem cât de cât o justiție reformată la Înalta Curte și prin prisma schimbării conducerii și a faptului că au venit mai mulți judecători tineri, bine pregătiți, în materie de drept. Nu am niciun fel de dubiu, când ați mai văzut ca o Înaltă Curte să justifice o soluție de achitare? Mesajul este, pe de o parte, către opinia publică, respectiv nu se va mai întâmpla ce a fost.

Justiția, cel puțin la cel mai înalt nivel, sub actuala conducere a Înaltei Curți, nu mai este subordonată Parchetului și chiar este o palmă peste obrazul gros al Parchetului, în sensul că nu avem nevoie de dosare, care nu se bazează pe probe și care nu respectă principiile de bază, în ceea ce privește administrarea probelor în procesul penal, așa cum sunt ele produse în Codul de Procedură.

Adevărul doar pe bază de probe

Aflăm adevărul doar pe bază de probe. Probele le administrăm, și în acuzare, și în apărarea inculpatului. De asemenea, cu privire la libera apreciere a probelor, adică ele nu au dinainte o valoare stabilită și, bine-nțeles, trebuie să fie concludente și pertinente. Ca atare, Parchetul nu mai poate construi rechizitorii pe impresii, păreri, ordine politice etc., cel puțin, acesta este mesajul pe care eu l-am văzut la Înalta Curte”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu.

DC News: Cum apreciați că ministrul Justiției a spus că se va consulta cu președintele Nicușor Dan, pentru a propune șefii parchetelor?

”Asta este procedura. Actualul ministru al Justiției nu prea cunoaște sistemul. El este avocat. Din câte știu este un avocat care nu este și pledant, mă rog, nu este asta o problemă, dar, din ce am constatat, de-a lungul carierei sale, ca și ministru, nu prea cunoaște procedurile în sistemul judiciar. Acum, sigur că este o variantă corectă să îi propună, dar Nicușor Dan va numi pe cine va considera. Mai bine spus, va propune Nicușor Dan, pentru că propunerile trebuie să treacă și de Parlament. Oricum, Parlamentul este o cârpă de șters pe jos pentru Bolojan și Nicușor, prin urmare, nu am niciun dubiu că pe cine va propune Nicușor va fi și în funcție. Nu mai avem Parlament, din păcate, în sensul adevărat al cuvântului.

Poziția fermă și semnalul dat ÎCCJ

Am discutat asta și în mediul academic și cu mai mulți colegi, este de lăudat poziția fermă a Înaltei Curți. Repet, cred că a contat și că s-a schimbat conducerea. Este una responsabilă, ancorată în realitățile justiției. Contează că au venit judecători tineri, bine pregătiți. Ca atare, Înalta Curte nu va mai fi partenerul de încredere al DNA-ului, precum ne spunea doamna judecător, care e acum la Curtea Constituțională.

Comunicatul ÎCCJ de ieri este un semnal și vis-a-vis de protocoalele acestea pe care le visează domnul Nicușor. Înainte de a fi primar, eu l-am cunoscut prin instanțe, și era acel justițiabil, care nu făcea decât să încurce și să aglomereze instanțele cu cereri aiuristice. El are impresia că dacă a fost prin sălile de judecată știe ce înseamnă justiția.

În concluzie, vreau să cred că sunt convins că nu vom mai avea protocoale prin care SRI să administreze probe în dosare penale, pentru că ar însemna că ne întoarcem în timp și practicarea profesiei de avocat ar deveni chiar degeaba, nefolositoare. În momentul în care avem un stat unde justiția funcționează, după criterii dinainte stabilite cu probe înainte interpretate de alții decât de magistrați, este inutil rolul nostru al avocaților, a concluzionat avocatul Bogdan Bărbuceanu, pentru DC News.