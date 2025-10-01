€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:23 01 Oct 2025 | Data publicării: 16:23 01 Oct 2025

Reacția judecătoarei din Craiova, cercetată de Inspecţia Judiciară, după ce a pus pe Facebook motivele condamnării unui agresor
Autor: Andrei Itu

judecatoarea-ioana-ancuta-popoviciu--suspendata-din-functie_85038500 Foto: Pixabay
 

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu şi a deschis o anchetă disciplinară împotriva unei judecătoare de la Curtea de Apel Craiova.

Este vorba despre judecătoarea Sorina Marinaş, care a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soţiei.

Pe 24 septembrie, Sorina Marinaş a dispus condamnarea unui bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor calificat asupra soţiei sale, publicând pe reţelele sociale motivele acestei sentinţe.

Ce scrie în motivarea sentinței

"Maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativă la omor calificat asupra soţiei, în recidivă, după un alt omor şi o altă tentativă de omor. N-am vreun sentiment de milă, deşi sunt conştientă că va muri în detenţie (...) E o soluţie care pe mine mă bucură, ştiu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Şi mă bucură, în general, soluţiile când am convingerea ca societatea e liberă, cel puţin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale (...).

 Aş vrea să fie o soluţie care să revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare, să nu ne mai uităm atât la agresor, să ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat şi a mers pe stradă, să ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât", a scris Sorina Marinaş pe Facebook.

După ce presa a preluat pe larg comentariile judecătoarei, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a Codului deontologic al judecătorilor de către Sorina Marinaş.

Reacția judecătoarei după ce s-a sesizat Inspecția Judiciară

La rândul ei, Sorina Marinaş a reacţionat la decizia Inspecţiei Judiciare şi susţine că nu este uşor de intimidat.

"Urmare a publicării unei soluţii de referinţă, unică în ţară pe art.77 Cod penal, azi, la a 42-a victimă a omorului, am primit minunea asta. N-am înţeles exact ce am încălcat din Codul Deontologic, iar codul e destul de voluminos.

Însă l-am recitit acum, pe seară, şi tot n-am identificat o normă încălcată. Dacă într-o procedură deontologică împotriva unui judecător se pot face acuzaţii atât de abstracte, în condiţiile în care în cameră preliminară în acuzaţii trebuie indicat cu articol şi alineat ce anume a făcut omul, pare că acuzaţii în cauze penale, vinovaţi sau nu, au mai multe drepturi decât judecătorul acuzat de inspecţie, vinovat sau nu. Sunt curioasă măcar dacă a fost citită decizia înaintea sesizării din oficiu.

Nu cred, că nu era ataşată. Multe sunt posibile în România şi nu te plictiseşti niciodată, îndeosebi ca judecător care vrea să aducă în atenţia publică probleme pentru care statul a fost condamnat la CEDO.

Soluţia a fost prezentată în Plenul Parlamentului azi şi este avută în vedere de colegii din întreaga ţară. Posibil inspecţia să nu îşi dorească ca un judecător să se implice într-o situaţie acută ce face obiectul legiferării şi care vizează dreptul la viaţă. No, ghinion. Acest judecător nu e chiar uşor aşa de intimidat", transmite judecătoarea pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curtea de apel craiova
sorina marinas
ancheta disciplinara
judecatoare
reactie
inspectia judiciara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Orban ar putea găsi aliați neașteptați în încercarea de a bloca aderarea Ucrainei la UE
Publicat acum 36 minute
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV începând de azi
Publicat acum 38 minute
Axa dinți - inimă. De ce să-ți verifici tensiunea când ai probleme stomatologice
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Festivalul Oktoberfest, închis după o explozie urmată de o ameninţare cu bombă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Reacția judecătoarei din Craiova, cercetată de Inspecţia Judiciară, după ce a pus pe Facebook motivele condamnării unui agresor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 23 ore si 33 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close